Вінгер Вест Хема Андрій Ярмоленко може перебратись до Серії А у Дженоа, яку очолює Андрій Шевченко.

Дженоа має у пріоритеті підсилення позиції вінгера, а наставник команди Андрій Шевченко бажає підписати Андрія Ярмоленка з Вест Хема, повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

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Наразі "грифони" лише проявляють інтерес, оскільки Ярмоленко не має паспорта громадянина ЄС (у команди ліміт на гравців не з Європейського Союзу – прим.). Контракт українця з Вест Хемом розрахований до літа 2022 року, а "молотки" не мають наміру продовжувати угоду з Андрієм.

До слова, Ярмоленко провів 15 матчів у складі Вест Хема у всіх змаганнях, у яких забив 1 гол та віддав 3 асисти.

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