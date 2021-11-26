Друге коло УПЛ відкривала зустріч між Маріуполем та Львовом на стадіоні імені Володимира Бойка. Азовці підходили до цього поєдинку в статусі останньої команди чемпіонату, причому відставання від зони перехідних матчів становило три очки. "Містяни" йшли прямо над четвіркою аутсайдерів, але гандикап був мінімальним – в разі поразки або нічиєї підопічні Олега Дулуба могли опуститись вниз. Словом, обидва колективи мали грати на перемогу.

Маріуполь – Львів: арбітр завершив тайм за секунду до гола приазовців – назріває суддівський скандал

До перерви суперники демонстрували рівний і нудний футбол. В перші 20 хвилин дещо активніше працював Маріуполь, який міг відкрити рахунок внаслідок пострілів з лінії воротарського – на 13-й Шостак замикав простріл Кащука (вище воріт), а на 19-й Стасюк головою пробив в руки голкіперу. Крім того, можна пригадати удар Мишньова з відскоку з правого кута штрафного. Ільющенков парирував.

Львів в цей період мав непогане вривання на лівий край штрафного у виконанні Шини, однак після його пострілу Турбаєвський спіймав м'яч. Набагато гостріший момент гості змарнували на 34-й хвилині, коли Шина вискочив з-за спин захисників, замкнувши навіс Якімця на лінію воротарського – Турбаєвський перевів сферу в стійку! Ще за дві хвилини він спіймав "круглого" після дальнього удару все того ж Шини.

Арбітр Олександр Дердо компенсував до першого тайму всього одну хвилину, але практично вся вона пішла на видачу жовтої картки Шині за фол на фланзі й підготовку стандарту. Свисток про поновлення гри пролунав аж на відмітці 46:07, а рівно через сім секунд Мампассі забив красень-гол – він спіймав вдалий відскок від суперника й з правого краю штрафного в дотик влучив у ближню дев'ятку. Втім, взяття воріт не зарахували, адже перед ударом Дердо дав свисток про завершення тайму. Це рішення спричинило скандал і роздачу попереджень тренерському штабу Маріуполя.

На початку другого тайму зміст гри не змінювався. Команди не мали переваги один над одним і створювали занадто мало, але Львів залишався гострішим. Якщо Маріуполь у перші 15 хвилин мав лишень дальній постріл Драмбаєва по горобцях, то у "містян" ледь не забив Довгий – Олексій на дальній стійці замкнув подачу від Якімця з лівого флангу, але трішечки не влучив у площину!

Цей момент мав би насторожити підопічних Остапа Маркевича, адже вже не вперше львів'яни створювали небезпечні моменти після кросів. Втім, господарі висновків не зробили, за що й були покарані: на 61-й хвилині гості заробили штрафний, Політило пробив у стінку, а м'яч від неї полетів на лівий край карного майданчика – звідти забутий усіма Довгий вистрілив у дальній кут. 0:1! Львів вийшов уперед.

На цьому креативний футбол "містян" у матчі завершився. Команда відійшла на власну половину, а на 76-й хвилині ще й перейшла на схему з трьома центрбеками. Маріуполь заволодів ініціативою – втім, за 30 хвилин після пропущеного голу азовці мали лишень кілька дальніх негострих ударів та один реальний момент. Його на 75-й хвилині змарнував В'юнник, який замикав навіс від Драмбаєва з лівого флангу. Ільющенков помилився на виході, однак Богдан головою не зміг влучити у порожні ворота!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу підопічних Олега Дулуба. Львів виграв у другому матчі поспіль, набрав 16 очок і піднявся на десяту позицію в турнірній таблиці. Маріуполь, маючи всього 7 залікових балів, залишився останнім.

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