Наставник національної команди України Олександр Петраков прокоментував жеребкування плей-офф ЧС-2022, де на його команду очікуватиме Шотландія.

"Хороше жеребкування для нас. Я молив Бога, щоб не потрапили Італія та Португалія. Хороші скандинавські команди, я хотів цих суперників... Британські? Так, британські. Цікаво буде зіграти.

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Будемо вивчати, дивитися. Дві гри на виїзді. Якби ми б ще й удома зіграли, то взагалі б була фантастика", – сказав Петраков у Youtube-каналі vZbirna.

Нагадаємо, за путівку на Мундіаль українці боротимуться проти шотландців, а сильніший зустрінеться з переможцем пари Уельс – Австрія. Матчі відбуватимуться у березні.

Результати жеребкування плей-офф ЧС-2022 – Україна отримала суперників, Італія чи Португалія пропустить Мундіаль