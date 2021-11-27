Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022

Украина узнала соперников в стыковых матчах Мундиаля – лучший из возможных жребий. Уже известна дата и время полуфинального матча.

"Молил Бога, чтобы не попали на Италию и Португалию": Петраков отреагировал на жребий "сине-желтых". Первая реакция соцсетей была горячей и неоднозначной.

Также известны все результаты жеребьёвки европейского отбора: Италия или Португалия пропустит Мундиаль.

Украинцы за границей

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