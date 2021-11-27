Главные новости 26 ноября: Украина получила соперников в плей-офф отбора ЧМ, Ярмоленко и Зинченко могут сменить клуб
Футбол 24 представляет дайджест главных новостей за пятницу, 26 ноября.
Жеребьевка плей-офф квалификации ЧМ-2022
Украина узнала соперников в стыковых матчах Мундиаля – лучший из возможных жребий. Уже известна дата и время полуфинального матча.
"Молил Бога, чтобы не попали на Италию и Португалию": Петраков отреагировал на жребий "сине-желтых". Первая реакция соцсетей была горячей и неоднозначной.
Также известны все результаты жеребьёвки европейского отбора: Италия или Португалия пропустит Мундиаль.
Украинцы за границей
Ньюкасл всерьез заинтересован в подписании Александра Зинченко и конкретизировал свое предложение Манчестер Сити.
Ярмоленко попал в сферу интересов Дженоа – трансфер имеет серьезное препятствие. А Шевченко мог возглавить другую команду в Италии.
Вернидуб в Ференцвароше: почему громкий переход украинского тренера очень реален?
Другие важные новости
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ЧМ-2023: в дебютном матче экс-тренера Барселоны женская сборная Украины отпустила Шотландию в компенсированное время.
Таблица коэффициентов УЕФА: тотальный крах Украины – отпускаем Россию и Шотландию, рискуем потерять вторую команду в ЛЧ.
Манчестер Юнайтед вплотную подошел к назначению нового главного тренера. Милан же официально продлил контракт с Пиоли.