Керівництво італійського Мілана домовилося про продовження співпраці з головним тренером команди Стефано Піолі.

56-річний фахівець поставив підпис під новою угодою з "россонері", повідомляє Milan TV.

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Піолі залишиться на Сан-Сіро мінімум до кінця сезону 2022/23. Нинішня кампанія – третя для алленаторе на чолі Мілана. Наразі найвищим досягненням команди під керівництвом Піолі стало 2-ге місце в Серії А за підсумками сезону 2020/21.

До слова, після 13-ти турів поточного чемпіонату Італії Мілан ділить лідерство з Наполі. В активі дуету грандів по 32 очки.

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