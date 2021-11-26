Маріуполь – Львів: арбітр завершив тайм за секунду до гола приазовців – назріває суддівський скандал
21:03 - Читать на русском
Поєдинок Маріуполь – Львів вже ризикує стати найскандальнішим у 16-му турі.
61’ Олексій Довгий
Арбітр поєдинку Олександр Дердо вже у компенсований час першого тайму призначив штрафний на користь Маріуполя, який дозволив господарям забити, але радість приазовців була передчасною.
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Після навісу зі стандарту рефері одразу свиснув про завершення тайму, а вже за секунду м'яч був у сітці. Попри апеляції гравців Маріуполя і головного тренера Остапа Маркевича, Дердо залишався незворушним.
За емоційні апеляції суддя дорогою до підтрибунного приміщення "нагородив" жовтою карткою Маркевича та двох його помічників.
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