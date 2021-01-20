Україна

Збірна України обрала спаринг-партнерів напередодні Євро-2020 – екзотика та міцні середняки. Андрій Шевченко назвав завдання-мінімум для національної команди на Євро-2020.

Львівський Рух продовжує підривати трансферний ринок – підписали українця з Угорщини та оголосили про оренду Борячука з Шахтаря.

Динамо і Шахтар першими заявляться на другу частину сезону – УПЛ оприлюднила графік реєстрації. Тим часом Львів виніс на голосування 60 варіантів нової емблеми.

Трансфери

Італійський Мілан офіційно підписав Манджукіча – хорват емоційно прокоментував перехід до складу лідера Серії А.

Ветеран Клас-Ян Хунтелаар офіційно оформив повернення до Шальке. Хавбек Мартін Едегор попросив Реал відпустити його взимку.

Мадридський Реал домовився про літній перехід Алаби з Баварії. У Німеччині стверджують, що Реал ще нічого не підписував з Алабою, а до боротьби за гравця приєднався Ліверпуль.

Інші топ-події

Андрій Ярмоленко асистом врятував перемогу Вест Хема над Вест Бромвічем – відео голів та огляд матчу АПЛ.

Натомість Лестер впевнено переміг Челсі та очолив турнірну таблицю АПЛ. У Бундеслізі Байєр вирвав перемогу в Борусії Д, Вольфсбург впевнено переграв Майнц, Борусія М у важкому матчі здолала Вердер.