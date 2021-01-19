Підопічні Андрія Шевченка готуватимуться до європейської першості через товариські поєдинки.

Збірна України перед майбутнім чемпіонатом Європи проведе три контрольні матчі.

Шевченко назвав завдання-мінімум для збірної України на Євро-2020

Суперниками команди Андрія Шевченка будуть: Бахрейн (23 травня), Північна Ірландія (3 червня) і Кіпр (7 червня), повідомив президент Української асоціації футболу Андрій Павелко у програмі "Головна команда. Різдвяні підсумки". Всі три матчі пройдуть в Україні.

Нагадаємо, збірна України потрапила на Євро-2020 до групи B, де її суперниками стануть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

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