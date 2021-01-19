Вест Хем перед домашнім матчем проти Вест Бромвіча міг порівнятися очками з Евертоном, який тримався на шостій позиції, і наблизитись до зони ЛЧ на відстань двох очок. Звісно, про такі високі цілі "молотобійці" поки не думають, але в боротьбі за Лігу Європи звитяга над Альбіоном допомогла б – благо, "дрозди" йшли на передостанній сходинці. Три дні тому підопічні Сема Аллердайса перервали 8-матчеву безвиграшну серію, але до того вони вилетіли з Кубка від Блекпула. Словом, фаворит зустрічі був очевидний. Попри цей факт, Девід Мойєс залишив Андрія Ярмоленка в запасі.

Мойєс спростував близький відхід лідера Вест Хема

Перший тайм зустрічі пройшов за цілковитої переваги господарів. У Вест Брома можна згадати тільки одну перспективну атаку, яку Перрейра завершив ударом з дистанції в небо. Вест Хем же провів сім пострілів по воротах, ледь не відкривши рахунок вже на 7-й хвилині після подачі з кутового – Доусон пробив у правий кут, але м'яч пролетів поруч зі стійкою. В середині тайму "хаммерс" провели низку ударів з дистанції, один з яких рикошетом пройшов недалеко від лівого нижнього кута, але відкрити рахунок вдалося аж у компенсований час – це Боуен (конкурент Ярмоленка) грудьми замкнув потужну подачу Цоуфала на ближню стійку. 1:0!

Початок другого тайму шокував Вест Хем могутнім ударом Перрейри з-за меж карного майданчика в дальній кут – 1:1! Лондонці відповіли двома пострілами Райса з незручних позицій та накритим ударом Лансіні з центру штрафного на 58-й хвилині, але загалом атаки господарів виглядали блідо. На 62-й Девід Мойєс освіжив напад, кинувши у бій Форналса та Ярмоленка – і всього за три хвилини Андрій приніс "молотобійцям" успіх, відкрившись на дальній стійці й скинувши подачу Кресвелла під удар Антоніо метрів з десяти. 1:1! Ще за хвилину українець увірвався в карний майданчик з правого флангу й пробив по воротах з лівої, але м'яч полетів точно до рук голкіпера.

Остання чверть зустрічі виявилась не дуже цікавою. У Вест Хема були два дальніх удари Райса повз ворота, а у Вест Брома був неточний постріл Перрейри та атака з ударом Галлахера метрів з 20-ти – прямо в руки Фабіанскі. Аж на 89-й хвилині "дрозди" створили справжній гольовий момент – це Ферлонг замикав простріл на "11 метрів" ударом повз ліву стійку. Ось, в принципі, і все, що створили команди. Фінальний свисток зафіксував перемогу "хаммерс". Ярмоленко завершив поєдинок з непоганою статистикою передач та високою оцінкою на Sofascore, але після свого удару в середині таймі майже нічим і не запам'ятався.

Таким чином, Вест Хем набрав 32 очки, піднявшись на сьому позицію в турнірній таблиці. Вест Бромвіч з 11 заліковими балами залишився на передостанній сходинці.

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