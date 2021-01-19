37-річний форвард став гравцем Шальке, повідомляє офіційний сайт "кобальтових". Нідерландець поставив свій підпис під контрактом, розрахованим до кінця поточного сезону.

Хунтелаар побив рекорд результативності в Аяксі, який тримався понад 30 років

За "кнаппен" Клас-Ян Хунтелаар виступатиме під 21 номером. Перед ним стоїть непросте завдання – допомогти Шальке вирватись із провалля Бундесліги (останнє місце після 16-ти турів). У Німеччину форвард перебрався у статусі вільного агента з Аякса.

Зауважимо, Хунтелаар вже має досвід виступів за гельзенкірхенців протягом 2010-2017 років. За цей час він встиг провести 240 поєдинків за Шальке, забити 126 м'ячів та віддати 35 асистів. Також ветеран може похизуватись виступами у ПСВ, Аяксі, Реалі, Мілані та інших клубах.

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