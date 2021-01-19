"Містяни" продовжують реорганізацію у клубі на всіх фронтах.

Львів оголосив про початок другого етапу конкурсу на нову емблему "синьо-золотих". З більш ніж 300 варіантів, які надіслали уболівальники, у клубі обрали 60 ескізів і виклали їх на офіційному сайті.

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Тепер кожен охочий може проголосувати за один з запропонованих варіантів. Також передбачений варіант для голосування за збереження існуючого логотипу клубу.

Вибори нового лого триватимуть до 31 січня включно. З 1 по 15 лютого керівництво клубу вибере емблему серед трьох найкращих за підсумками голосування. Переможець конкурсу отримає 5 000 гривень, комплект клубної екіпіровки, два абонементи на домашні поєдинки львів'ян в сезоні 2021/22, футболку з підписами футболістів команди, а також екскурсію клубної базою і відвідування одного тренування Львова. Також будуть нагороджені призери.

До слова, нова емблема клубу вступить в силу з сезону-2021/22.

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