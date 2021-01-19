Австрієць вже узгодив усі подробиці контракту і навіть пройшов медобстеження під наглядом лікаря "вершкових".

Баварія знайшла потенційну заміну Алабі в Реалі

Угода Алаби з Реалом буде розрахована на 4 роки, за кожен з яких оборонець отримає 11 млн євро, стверджує Marca. Баварія робила три спроби продовжити контракт з лідером, однак Девід та його агент Піні Захаві не погодилися. З 1 січня переможець Ліги чемпіонів мав право домовлятися з іншими клубами, і Реал негайно зробив свою пропозицію.

Додамо, що Алаба перебуває у структурі Баварії з 2008 року. У складі мюнхенського гранда він провів 408 матчів, відзначився 32 голами та 49 асистами. Нинішня ціна оборонця за Transfermarkt складає 65 млн євро, хоча влітку він стане вільним агентом.

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