Форвард Шахтаря Андрій Борячук знайшов собі новий клуб.

Рух продовжує підривати трансферний ринок – львів'яни орендували Борячука та підписали українця з Угорщини

24-річний нападник став гравцем Руха, повідомляє офіційний сайт львівської команди. Гравець виступатиме у місті Лева на правах оренди. Термін угоди – 1,5 роки. За "жовто-чорних" Андрій буде бігати під 45-м номером.

Нагадаємо, Борячук – вихованець донецького Шахтаря. Останній рік форвард провів за кордоном – у турецькому Різеспорі та угорському Мезекевешді. В УПЛ гравець сумарно відіграв 64 матчі – за Маріуполь та Шахтар. У складі "гірників" ставав чемпіоном України та володарем Кубка в сезоні 2016/17. За плечима Борячука понад 30 поєдинків у складі юнацьких та молодіжних збірних (12 голів) та виступи в юнацькій Лізі чемпіонів УЄФА (21 матч, 7 голів). Двічі викликався до національної збірної України.

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