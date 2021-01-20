Украина

Сборная Украины выбрала спарринг-партнеров накануне Евро-2020 – экзотика и крепкие середняки. Андрей Шевченко назвал задачу-минимум для национальной команды на Евро-2020.

Львовский Рух продолжает подрывать трансферный рынок – подписали украинца из Венгрии и объявили об аренде Борячука из Шахтера.

Динамо и Шахтер первыми заявятся на вторую часть сезона – УПЛ обнародовала график регистрации. Тем временем Львов вынес на голосование 60 вариантов новой эмблемы.

Трансферы

Итальянский Милан официально подписал Манджукича – хорват эмоционально прокомментировал переход в ряды лидера Серии А.

Ветеран Клас-Ян Хунтелаар официально оформил возвращение в Шальке. Хавбек Мартин Эдегор попросил Реал отпустить его зимой.

Мадридский Реал договорился о летнем переход Алабы из Баварии. В Германии утверждают, что Реал еще ничего не подписывал с Алабой, а к борьбе за игрока присоединился Ливерпуль.

Другие топ-события

Андрей Ярмоленко ассистом спас победу Вест Хэма над Вест Бромвичем – видео голов и обзор матча АПЛ.

В свою очередь Лестер уверенно победил Челси и возглавил турнирную таблицу АПЛ. В Бундеслиге Байер вырвал победу у Боруссии Д, Вольфсбург уверенно переиграл Майнц, Боруссия М в тяжелом матче одолела Вердер.