Чемпіонат Німеччини 2020/21, 17-й тур

Борусія М – Вердер – 1:0

Голи: Ельведі, 66

Байєр – Борусія Д – початок о 21:30

Герта – Хоффенхайм – початок о 21:30

Майнц – Вольфсбург – початок о 21:30

Програму 17-го туру Бундесліги відкривав поєдинок у Ґладбасі, де місцева Борусія приймала Вердер. Перший тайм зустрічі прогнозовано пройшов за переваги господарів у активності, от тільки небезпечних моментів вони не створювали – підопічні Марко Розе зуміли огризнутись лишень замиканням Гінтера над воротами після навісу з кутового. Бременці ж намагались зловити Борусію на помилці – і ледь не зловили на 37-й хвилині, коли Шмідт прийняв відскок на лінію штрафного. Романо пробив з підйому в праву дев'ятку, але Зоммер виконав прекрасний сейв. Цікаво, що до перерви по жовтій картці заробили голкіпери обох команд.

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Відпочивати вони пішли за нулів на табло, а другий тайм ґладбахці почали дуже активно. Критичної небезпеки біля воріт Павленки не виникало, але настирність господарів та пасивність гостей таки призвела до наслідків – Борусія на 66-й хвилині відкрила рахунок. Відзначився Ельведі, який головою замкнув подачу Бенеша зі штрафного. Втім, розвинути успіх господарям не вдалося, а Вердер двічі міг врятувати нічию – спочатку гості запороли вихід віч-на-віч, на 88-й хвилині Рашіца з меж карного майданчика пробив у стійку, а на 90-й Біттенкур вистрілив над поперечкою. Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Борусії М.

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