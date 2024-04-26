У складі мадридського Реала відбулися екстрені зміни перед сьогоднішнім матчем проти Реала Сосьєдад.

Реал Мадрид їде в гості до Реала Сосьєдад на матч 33 туру Прімери. Гру змістили на п'ятницю, щоб "вершкові" мали час на підготовку до півфіналу Ліги чемпіонів проти Баварії (30 квітня).

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Мадридці вчора оголосили заявку без Беллінгема. Молодий лідер мав проблеми з животом. Однак сьогодні Джуду стало краще. Він особисто попросив Карло Анчелотті включити себе в склад.

Реал все одно не обійшовся без втрат серед атакувальних гравців. Родріго не летить з командою в Сан-Себастьян на королівське дербі через грип, повідомляє Marca.

Мадрид у минулому турі виграв Ель Класіко та відірвався від Барселони на 11 очок. Лунін з партнерами мчить до чемпіонства.