Львівський клуб проводить активну роботу щодо комплектації команди перед вильотом на збори в Туреччину.

Вчора, 18 січня, львів'яни оголосили про перехід захисника збірної Ісландії Рагнара Сігурдсона, але він виявився далеко не останнім новачком "жовто-чорних".

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Трирічний контракт з Рухом підписав Роман Карасюк, який донедавна виступав за угорську Кішварду. У Львові 29-річний хавбек гратиме під 91-м номером, повідомляє офіційний сайт клубу.

Також Рух оголосив про дострокове припинення співпраці з Вадимом Парамоновим, який приєднався до команди лише перед початком поточного сезону та провів 9 поєдинків. Контракт із центрбеком розірвано за обопільною згодою сторін.

А ще Рух орендував у Шахтаря Андрія Борячука, стверджує Meta-ratings, який перед офіційним оголошенням повідомив і про трансфер Карасюка. Офіційні сайти клубів наразі не підтвердили перехід форварда, який першу половину сезону провів в Угорщині, виступаючи за Мезекевешд. Вже 20 січня львів'яни вилітають на збори в Туреччину, де переглянуть ще трьох потенційних новачків.

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