"Россонері" на своєму офіційному сайті оголосили про підписання 34-річного хорвата. Контракт розрахований до кінця поточного сезону з можливістю продовження на наступний.

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Манджукіч перебував у статусі вільного агента з липня минулого року, коли розірвав контракт з Аль Духайлем. Віце-чемпіон світу також встиг пограти за НК Загреб, Динамо Загреб, Вольфсбург, Баварію, Атлетіко та Ювентус. У Мілані ветеран отримав футболку з номером 9.

Додамо, що раніше "россонері" підписали ще одного новачка – хавбека Суаліхо Мейте з Торіно.

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