"Я вдячний керівництву Мілана за можливість приєднатись до такого великого клубу. Для мене є справжньою честю одягнути цю футболку та змагатись за "россонері".

Мілан офіційно підписав Манджукіча

Я можу лишень пообіцяти, що докладатиму максимум зусиль у кожній грі і намагатимусь допомогти команді, чим зможу", – емоційно написав Маріо у своєму Twitter.

Зауважимо, Манджукіч підписав з Міланом контракт до кінця сезону з можливістю продовження ще на рік. До цього, 34-річний хорват перебував у статусі вільного агента з липня минулого року, коли розірвав контракт з Аль Духайлем. Віце-чемпіон світу також встиг пограти за НК Загреб, Динамо Загреб, Вольфсбург, Баварію, Атлетіко та Ювентус.

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