Лестер і Челсі мали дуже серйозні задачі на особисту зустріч в рамках АПЛ. "Лиси" в разі перемоги очолили б турнірну таблицю (бодай на добу), а "пенсіонери" у випадку власного успіху наздогнали б групу лідерів – від другого місця їх відділяли б три очки. При цьому поразка або нічия могли опустити обидва клуби далеко вниз.

Лемпард назвав несподіваного претендента на чемпіонство АПЛ

Челсі жахливо розпочав поєдинок, пропустивши вже на 6-й хвилині зустрічі після розіграшу кутового. Меддісон прострілив у штрафний на Барнса, а у Харві замість удару вийшла ідеальна скидка під удар Ндіді з лінії – Вілфред пробив, а м'яч, пролетівши над головою Олбрайтона, від стійки залетів у ворота. 1:0! У відповідь Челсі провів кілька кросів, які не створили проблем для господарів, а Лестер на 16-й хвилині ледь не подвоїв свою перевагу – це Меддісон вистрілив з дистанції, влучивши у поперечину.

Загалом, Лестер домінував, регулярно вриваючись на останню третину поля суперника й виграючи підбирання перед штрафним. Челсі таким похизуватися не міг, але на 20-й та 21-й хвилинах лондонці мали шанс зрівняти рахунок: спочатку Джеймс після обіграшу з Хадсоном-Одоєм вистрілив з гострого кута у ближню дев'ятку, а потім Тьягу Сілва пробивав головою з кутового – в обох випадках Шмейхель зіграв надійно. Лестер відповів потужним ударом Олбрайтона з дистанціїї під поперечину – Менді парирував.

В другій половині першого тайму футбол Челсі став ще більш депресивним. Про Хаверца та Абрахама на полі, вочевидь, забули навіть самі "пенсіонери", а всі спроби атак гостей виявились катастрофічно банальними. Щоправда, на 32-й хвилині у них пройшла хороша передача від Маунта на правий край карного майданчика, але Хадсон-Одой пробив у зовнішній бік сітки – от і все, що зробив Челсі з гри в цей період. Крім того, було вривання Пулішіча з падінням, за яке спочатку поставили пенальті, але після перегляду відеоповтору Крейг Поусон призначив штрафний – Маунт з нього пробив на трибуни.

Лестер же продовжував карати суперника за дрібні помилки стрімкими контратаками. На 34-й хвилині такий футбол завершився виходом Варді віч-на-віч, але перекинути Менді нападнику не вдалося. Втім, Едуар тримався недовго. На 42-й хвилині Олбрайтон зачепився за відскок у центрі поля й виконав довгу передачу на лівий край штрафного в ноги Меддісону – Джеймс же ударом у дотик спрямував м'яч у дальній кут. 2:0! Саме з цим рахунком команди й відправились на відпочинок.

Другий тайм розпочався без змін як у кадровому плані, так і в ігровому. Лестер продовжував інтенсивно пресингувати, а Челсі все так же не мав рішень у завершальній стадії атак. На 50-й хвилині це могло вилитись у третій гол "лисів": Ндіді відібрав м'яч на чужій половині, після чого господарі провели затяжну атаку з подачею на ліву стійку – Джастін спокійно замкнув її ударом головою, однак м'яч розминувся з каркасом на кілька сантиметрів. Гості огризнулися двома кутовими із слабенькими ударами в руки Шмейхелю (замикали Абрахам і Джеймс).

Лестер же на 55-й хвилині розкатав класну комбінацію з точним ударом Олбрайтона у лівий нижній – бути б 3:0, якби Марк не потрапив у офсайд. Ще кращу можливість добити лондонців мав Тілеманс, який на 57-й отримав передачу від Варді й вийшов сам на сам з Менді – постріл Юрі голкіпер парирував ногою! Челсі і мріяти про такі шанси не міг. Характерно, що така шалена перевага по кількості і якості моментів досягалася Лестером всього при 26% володіння м'ячем.

Після епізоду з виходом Тілеманса швидкості на полі впали, а гострота зникла. Лестер спокійно тримав рахунок, розтягуючи пресинг Челсі й намагаючись підловити суперника на контратаці, однак до 80-ї хвилини створити бодай один цікавий момент "лисам" не вдалося. У Челсі ситуація була не кращою, хоча на 68-й хвилині Френк Лемпард кинув у бій Вернера та Зієша. Жодного покращення у футболі гостей це рішення не принесло. Челсі виглядав командою рівня другої десятки АПЛ.

В завершальній частині зустрічі стало веселіше. Лестер міг добити Челсі у контратаці на 81-й хвилині, коли Варді увійшов на правий край штрафного й хитнув Рюдігера – своєчасний вихід Менді завадив Джеймі пробити. Гості відповіли на 86-й хвилині подачею Зієша зі стандарту, яку Вернер переправив у дальній кут – це був гол, однак лайнвумен помітила у Тімо мінімальний офсайд. Вже у компенсований час забити гол престижу міг Зієш, але його постріл з-під Джастіна зумів витягнути Шмейхель. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу "лисів".

Таким чином, Лестер набрав 38 очок і очолив турнірн таблицю АПЛ. Челсі, маючи в активі 29 залікових балів, тепер йде восьмим.

"Беру приклад із Колліни": українець працює арбітром у США, судив матчі Ібрагімовіча в МЛС, його шеф – Ховард Вебб