Чутки про літній перехід захисника Баварії Девіда Алаби в Реал можуть виявитися передчасними.

Наразі між австрійцем і "вершковими" немає жодних підписаних документів, стверджує авторитетний німецький журналіст Крістіан Фальк.

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Раніше Marca запевнила, що Алаба домовився з Реалом і навіть пройшов попередній медогляд. Фальк визнає, що мадридці залишаються фаворитом на підписання 28-річного гравця, але інші претенденти також не здалися. До їхнього списку приєднався ще й Ліверпуль.

Додамо, що Алаба провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.

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