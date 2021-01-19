Реал ще нічого не підписував з Алабою – до боротьби за гравця приєднався Ліверпуль, – журналіст
Чутки про літній перехід захисника Баварії Девіда Алаби в Реал можуть виявитися передчасними.
Наразі між австрійцем і "вершковими" немає жодних підписаних документів, стверджує авторитетний німецький журналіст Крістіан Фальк.
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Раніше Marca запевнила, що Алаба домовився з Реалом і навіть пройшов попередній медогляд. Фальк визнає, що мадридці залишаються фаворитом на підписання 28-річного гравця, але інші претенденти також не здалися. До їхнього списку приєднався ще й Ліверпуль.
Додамо, що Алаба провів 22 матчі у поточному сезоні, відзначився одним голом та одним асистом.
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