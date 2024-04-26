– З часів югославської війни минуло 30 років. Розкажіть нам, українцям, як на такій дистанції ви зараз ставитесь до сербів, боснійців?

– У мене є багато друзів зі Сербії. Я з ними грав, жив, плакав, радів. Один з них – Ігор Дуляй. Фантастичний хлопець, який любить Україну, Шахтар. Телефонує щодня, хвилюється. Він грав у Шахтарі, Севастополі. Звичайно, дуже хвилюється за Україну.

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– Вони не вороги для вас?

– Дуляй точно ні. Слухайте, всюди є нормальні люди. Всюди є і хворі люди, розумієте? Сьогодні ми ненавидимо Росію, але я вважаю, що навіть там є нормальні люди. Вони бояться щось сказати. Якщо скажуть щось проти цього дебіла, то він закриє всю сім'ю. Їм дуже важко.

З початку війни мені писали деякі футболісти московського Динамо, з якими я перетинався. Вони пишуть: "Даріо, ми проти війни, але якщо щось скажемо, то нас закриють, контракт розірвуть". Це відомі футболісти, які грають за збірну Росії. Більше я ні з ким не спілкуюсь, але тоді питав – то може скажіть щось? Ні, кінець – залишишся без контракту, всіх закриють.

Чи розумію я їх? Ні, я не розумію. Але з іншого боку – як би ви вчинили в такій ситуації? Я? Поки я не в цій ситуації, я не можу говорити, як би вчинив, – сказав Срна в інтерв'ю KDK.

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