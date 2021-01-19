Перший тайм пройшов під акомпанемент переваги "молотів", що перетворилось на взяття воріт на останніх секундах першого тайму. Це Боуен грудьми замкнув потужну подачу на ближню стійку. Одразу по перерві "дрозди" відновили перевагу дальнім ударом у виконанні Перрейри.

Ярмоленко асистом врятував перемогу Вест Хема над Вест Бромвічем – конкурент Андрія також відзначився

Вже за кілька хвилин у грі з'явився Андрій Ярмоленко, який допоміг Вест Хему здобути перемогу. Українець скинув круглого на Антоніо, англієць розстріляв ворота. Для нашого хавбека цей асист став дебютним у поточному сезоні АПЛ. За кілька хвилин Ярмоленка міг відзначатись і сам, але пробив у кіпера. 2:1 – Вест Хем піднявся на 7 місце, Вест Бромвіч залишився передостаннім.