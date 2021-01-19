Динамо і Шахтар першими заявляться на другу частину сезону – УПЛ оприлюднила графік реєстрації
Дирекція УПЛ сформувала графік реєстрації та заявки футболістів команд на весняну частину сезону 2020/21.
Шахтар і Динамо першими серед усіх клубів елітного дивізіону подадуть заявку на другу частину сезону 2020/21. Обидва гранди сформують списки футболістів вже 1 лютого з правом внесення змін до 11 числа, повідомляє офіційний сайт Прем'єр-ліги.
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Десна, Зоря, Ворскла та Колос заявляться 8 лютого. 9 числа свої заявки подадуть Олександрія, Олімпік, Інгулець і Маріуполь. Найбільше часу матимуть Минай, Рух, Львів та СК Дніпро-1 – для них дедлайном встановлено 10 лютого.
Нагадаємо, після першого кола чемпіонату України лідирує Динамо, яке випереджає Шахтар на 1 пункт. Замикає ж турнірну таблицю СК Дніпро-1.
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