Півзахисник Реала Мартін Едегор, схоже, не має наміру залишатись без ігрової практики у Мадриді.

22-річний гравець "вершкових" незадоволений ігровим часом, який отримує у клубі. Як наслідок, Едегор розраховує піти в оренду під час зимового трансферного вікна.

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Як повідомляє Marca Мартін попросив керівництво Реала організувати для нього перехід. Наставник мадридців Зінедін Зідан хотів би залишити хавбека у команді, але розуміє, що варіант з тимчасовим відходом піде на користь норвежцю.

Мартін Едегор небезпідставно вважає, що відсутність ігрової практики погано впливає на його фізичний стан – у поточному сезоні він провів лише дев'ять неповних поєдинків у футболці "галактікос".

Зауважимо, півзахисник вже має досвід виступів в оренді: у кампанії 2019/20 він феєрив у Реал Сосьєдаді, до цього виступав також за Вітесс та Херенвен. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 40 млн євро.

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