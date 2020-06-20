Головні новини 19 червня: Барселона дарує шанс Реалу, Зубков та Михайліченко отримали пропозиції з Європи

"Футбол 24" презентує дайджест головних подій за п'ятницю, 19 червня.

Україна

Черговий тур УПЛ стартував двома матчами: Маріуполь розгромив Львів, а Ворскла обіграла СК Дніпро-1.

У складі Руха кілька гравців здали позитивний тест на коронавірус. Тим часом матч Карпат проти Олімпіка офіційно перенесли у Луцьк.

Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на другий матч 1/2 фіналу Кубку України – Ворсклу та Маріуполь також розсудить Катерина Монзуль.

Шахтар отримав пропозицію від Фенербахче щодо Зубкова, Михайліченком із Зорі цікавиться бельгійський Андерлехт.

Світ

Севілья розписала нічию з Барселоною – Реал отримав шанс повернути лідерство в Прімері.

АПЛ повернулася видовищним матчем, у якому Саутгемптон розгромив Норвіч. Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед, Поль Погба зіграв вперше після травми і заробив пенальті.

Колишній воротар Севільї та Барселони Хуан Карлос Унсуе дізнався смертельний діагноз, але не планує здаватися.

Неймар програв суд Барселоні та змушений повернути каталонцям величезну суму.

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