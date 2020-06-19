Маріуполь у рідних стінах розгромив Львів завдяки дублю Фоміна та голу чемпіона світу

В рамках поєдинку 29-го туру УПЛ Львів зазнав нищівної поразки від Маріуполя.

Обидві команди після рестарту сезону ще не знали перемог. Схоже, цей факт більше дратував Маріуполь, адже господарі агресивно почали поєдинок: вже на 75-й секунді жовту отримав Федорчук, а на 5-й хвилині Фомін, обігравшись з Полегеньком, замкнув його простріл у центр штрафного – 1:0! Львів огризнувся подачею з кутового, яку Бопесу замкнув слабеньким ударом плечем (без проблем для Гальчука), а азовці могли подвоїти перевагу на 24-й хвилині зусиллями Горбунова – той змістився з флангу в центр і метрів з 20-ти закрутив м'яч повз дальню стійку.

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На допомогу Маріуполю на 27-й хвилині несподівано прийшов Сарнавський, який побіг на фланг перехоплювати діагональ Мишньова на Фоміна – Руслан випередив Богдана й забив у порожні ворота. 2:0! Львів зумів відповісти кількома слабесенькими ударами, а в компенсований час міг отримати пенальті за влучання м'яча в руку Полегенька. Костянтин Труханов епізод проігнорував.

Другий тайм виявився менш цікавим. У Львова взагалі нічого не виходило, хоча Єгіше Мелікян використав усі заміни, а у Маріуполя за півгодини гри було лише два удари – Чурко з-за меж штрафного спрямував м'яч над поперечиною, а постріл Кулакова з гострого кута парирував Сарнавський. "Містяни" прокинулись аж під кінець матчу: Альваро на 78-й хвилині та Приймак на 82-й стріляли метрів з 20-ти, однак сфера пролітала над поперечиною.

На останніх хвилинах було весело. Фомін міг оформити хет-трик, пробивши у підкаті після прострілу Дави на дальню стійку – вийшло кволо й неточно. Сарнавський же хотів хет-трику Руслана, тож на 90-й пішов на подачу з кутового – м'яч проскочив повз нього, сам Богдан впав, і Тищенко зі своєї половини поля пробив у порожні ворота. На щастя для "містян", "круглий" покотився низько, слабко й неточно. Сарнавський не зупинявся, ледь не організувавши другий такий епізод, однак винос Гальчука заблокував Кравчук. Зрештою, на 90+3-й Кащук поставив крапку в муках львів'ян, вивалившись віч-на-віч з голкіпером і пробивши повз нього в дальній кут. 3:0!

Таким чином, Маріуполь набрав 30 очок, тримаючись на восьмій позиції і наблизившись до сьомої на відстань чотирьох залікових балів. Львів, маючи в активі 22 пункти, залишається на передостанній сходинці в турнірній таблиці.

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