Камбек Ярмоленка і Маліновського, дербі Ліверпуля, екзамен Барселони та Моурінью проти Ман Юнайтед – топ-матчі вікенду

Сезон у європейських топ-лігах відновився. "Футбол 24" виділяє головні матчі вихідних, які обов'язково потрібно переглянути.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед

19 червня, 22:15, Лондон, Тоттенхем Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sport", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Для Жозе Моурінью англійська Прем'єр-ліга повертається спекотним матчем. У гості до Тоттенхема завітає колишня команда португальця – Манчестер Юнайтед. Перцю протистоянню додає той факт, що обидва суперники ведуть безпосередню боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів. "Шпорам" обов'язково потрібно перемагати, адже Юнайтед, який наразі п'ятий, і так випереджає лондонців на чотири очки, а в разі поразки команда Моурінью теоретично ризикує відстати від бажаного четвертого місця аж на 10 пунктів, що фактично означатиме прощання з мріями про ЛЧ.

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Оптимізму Тоттенхему додає форма головного бомбардира команди. Харрі Кейн уже повністю залікував свою травму і навіть готовий вийти на поле у стартовому складі, хоча у попередніх 11 зустрічах з "червоними дияволами" форвард збірної Англії забив лише два голи. Серед втрат лондонців, передусім, варто згадати безглузду дискваліфікацію Деле Аллі. 24-річний вінгер отримав покарання від FA за свої жарти в соціальних мережах, які він публікував ще у лютому, насміхаючись з коронавірусу та осіб азійської зовнішності. Саме за таких умов "шпори" будуть намагатися перервати свою шестиматчеву безвиграшну серію в усіх турнірах.

Своєю чергою, Манчестер Юнайтед не має значних кадрових проблем. Поль Погба та Маркус Рашфорд готові грати, питання виникають лише щодо фізичної готовності Філа Донса та Акселя Туанзебе. Уле Гуннар Сульшер спробує знову обіграти Тоттенхем – з норвежцем на чолі манкуніанці здобули над лондонцями три перемоги у трьох матчах. Саме Ман Юнайтед вважається фаворитом і звітної зустрічі, а чи вдасться гостям виправдати цей статус, покаже сама гра.

Севілья – Барселона

19 червня, 23:00. Севілья, стадіон Рамон Санчес Пісхуан

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ла Ліга відновилася шаленим календарем. Лише 18 червня були зіграні завершальні матчі 29-го туру, а менше ніж за добу стартує 30-й. Причому, прикрасою ігрового дня повинна стати зустріч першої і третьої команд чемпіонату. Севілья навряд чи зазіхне на другу сходинку, яку посідає Реал, а от поточні позиції потрібно боронити – до шостого місця лише чотири очки.

Команда Хулена Лопетегі поступово віднайшла свою гру і в 2020 році програла лише два матчі. Однак проти Барселони Севілья демонструє вкрай погані результати – нервіонці не знають смаку перемоги вже у восьми зустрічах, востаннє завдавши поразки "синьо-гранатовим" ще у 2015-му. Звісно, сприятлива кадрова ситуація (команда готується до гри у повному складі) може допомогти господарям, але взяти три очки буде дуже важко.

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Кіке Сетьєн не може похизуватися відсутністю проблем. Напередодні матчу Барселона знову втратила кілька провідних гравців – зустріч пропустять Сержі Роберто, Френкі Де Йонг, Усман Дембеле та Самюель Умтіті. Каталонцям вкотре доведеться сподіватися на геній Ліонеля Мессі, який після рестарту сезону забив 2 голи та віддав 2 асисти у двох матчах Прімери. Окрім того, аргентинець матиме додаткову мотивацію. Проти Севільї Мессі може забити свій 700-й м'яч на професіональному рівні за клуб та збірну. Також Барселона повинна зважати на Реал. Вчора "вершкові" розгромили Валенсію і не пустили "блаугнас" у відрив – між командами зберігається відстань у два очки. Чемпіонські перегони в Іспанії саме у розпалі.

Вест Хем – Вулверхемптон

20 червня, 19:30. Лондон, Лондон Стедіум

Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sport", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Для українського глядача звітний матч цікавий, передусім, тим, що у ньому може відбутися повернення на поле в офіційному матчі Андрія Ярмоленка. Вінгер у нинішньому сезоні АПЛ відіграв лише 827 хвилин, записавши у свій актив три голи та асист. В середині грудня минулого року Ярмоленко отримав травму у матчі проти Саутгемптона і досі не повернувся до гри. Наставник Вест Хема Девід Мойєс вже заявив, що Андрій стане одним з головних підсилень команди після паузи, тому цілком ймовірно, що 30-річний вінгер зіграє проти "вовків". Нехай навіть не у стартовому складі.

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Для "молотів" дуже важливо добре провести решту сезону. Команда перебуває над самісінькою зоною вильоту, тому збереження прописки в АПЛ – першочергове завдання, а ще належить зіграти проти Тоттенхема, Челсі і Манчестер Юнайтед, тому очки потрібно брати вже у матчі з Вулверхемптоном.

Натомість команда Нуну Ешпіріту Санту досі продовжує боротьбу за єврокубки (навіть зберігає шанси на Лігу чемпіонів). А тут ще й сприятливий календар – у перших трьох турах після рестарту "вовки" зустрінуться з аутсайдерами першості (Вест Хемом, Борнмутом та Астон Віллою), тому явно розраховують у цих зустрічах на 9 очок. Словом, камбек для Андрія Ярмоленка очікується доволі складний, але саме в таких протистояннях і потрібно повертати собі місце у стартовому складі.

Аталанта – Сассуоло

21 червня, 20:30. Бергамо, Атлеті Адзуррі д'Італія

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 3", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Сезон в Серії А відновиться незіграними матчами 26-го туру, серед яких нам цікавий поєдинок команди українця Руслана Маліновського. "Богиня" на власному полі буде приймати Сассуоло і може покращити свої позиції у зоні Ліги чемпіонів, збільшивши відрив від Роми до шести очок. "Нероверді" – зручний суперник для підопічних Джан П'єро Гасперіні. Останні шість матчів між цими командами завершилися виключно перемогами Аталанти з загальною різницею м'ячів 20-6.

Гра проти Сассуоло – це новий шанс для Маліновського. Українець і до паузи був важливим гравцем ротації бергамасків, а тепер буде отримувати ще більше можливостей показати себе. Про це говорив Гасперіні, відзначаючи роль Руслана як "джокера". Три забиті м'ячі після виходів на заміну це ще далеко не все, що дає хавбек своїй команді. Маліновський поступово пристосувався до гри Аталанти і може розраховувати на частіші появи у стартовому протоколі.

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Якщо говорити про Сассуоло, то команда Роберто Де Дзербі комфортно почувається в середині турнірної таблиці без особливих шансів на єврокубки. "Чорно-зелені" полюбляють атакувальний футбол, часто забуваючи про захист власних воріт. Напад Аталанти абсолютно найкращий в Італії (70 забитих м'ячів), тому цілком можна розраховувати на результативний матч.

Евертон – Ліверпуль

21 червня, 21:00. Ліверпуль, Гудісон Парк

Пряма трансляція на телеканалі "Setanta Sport", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Ліверпуль чи не найбільше серед англійських клубів постраждав від коронавірусу. Очевидно, що титул від команди Юргена Клоппа ніде не подінеться, але явно не в таких умовах "червоні" хотіли б здобути своє перше чемпіонство в історії АПЛ. Мерсисайдцям лишилося виграти лише два матчі, щоб стати недосяжними на вершині таблиці. Манчестер Сіті готовий організувати чемпіонський коридор в очному матчі, але до цього обом клубам потрібно провести ще по дві гри.

Дербі з Евертоном залишається для Ліверпуля історичним та принциповим, але спортивної інтриги в ньому немає вже давно – аж занадто велика різниця між сусідами. "Іриски" не перемагають в дербі вже майже 10 років, а загалом статистика протистоянь 121-82 на користь Ліверпуля. Карло Анчелотті ще в Наполі довів, що вміє протистояти Юргену Клоппу, але перша зустріч менеджерів у Англії залишилася за німцем (перемога з рахунком 1:0).

Кадрова ситуація натякає, що сенсації не станеться і цього разу. В лазареті "ірисок" перебуває кілька важливих виконавців (Міна, Тосун, Волкот), а серед втрат "червоних" критичних немає. Занепокоєння викликає лише форма Мохамеда Салаха, який пропустив тренування посеред тижня. Ліверпуль мусить підтверджувати свої чемпіонські амбіції, а Евертон може розраховувати хіба на диво і тренерський геній Анчелотті.

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