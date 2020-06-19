Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальті

СК Дніпро-1 в рамках поєдинку 27-го туру УПЛ зазнав несподіваної поразки в Полтаві (0:2)

Ворскла після рестарту сезону в УПЛ перемог не знала, а в суперниках сьогодні був очевидний лідер другої шістки – словом, полтавці починали матч з СК Дніпром-1 в статусі андердога. Гості дійсно стартували активно, вже на 6-й хвилині заробивши пенальті внаслідок вривання Булеци в штрафний і підкату Чеснакова. Вся полтавська команда побігла пресингувати арбітра Дениса Шурмана, а Юрій Максимов за емоції навіть червону картку отримав. Чеснаков же побачив перед собою жовту за фол, однак після того, як пристрасті вляглися, Шурман порадився з лайнсменом – і скасував пенальті. А фол-то був!

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Після цього команди обмінялися класними моментами: Кулач метрів з 17-ти вистрілив в руки голкіперу, а Хобленко увірвався на правий край штрафного й пробив з гострого кута – Різник парирував. СК Дніпро-1, в цілому, виглядав краще, але на 19-й хвилині несподівано пропустив від Степанюка, який зіграв на добиванні після удару Кулача головою та сейву Юрчука. 1:0!

В другій половині першого тайму гра виглядала весело, але без моментів. Кілька жовтих карток та жорстких стиків, низка контратак та хороший удар Адамюка головою в руки Різнику – от і все, що створили команди в цей період. Зрештою, на перерву вони пішли за мінімальної переваги Ворскли. На старті ж другого її несподівано подвоїв Степанюк, прийнявши прострільну передачу Кане й пробивши другим дотиком в дальній кут. 2:0.

СК Дніпро-1 міг скоротити відставання в рахунку на 53-й хвилині зусиллями Когута, однак м'яч після його удару головою по високій дузі влучив у стійку. На 61-й же фантастичний сейв виконав Різник, намертво взявши замикання Адамюка головою з кількох метрів у правий кут. Після цього гості провели низку атак без завершення, але поступово гра перейшла у позиційну фазу без гостроти. Була лише напруга, фоли і негострі кутові "спортклубівців". Лише на 90-й хвилині Супрязі вдалося пробити головою у поперечину, але більше нічого підопічним Михайленка не вдалося. Фінальний свисток зафіксував перемогу Ворскли.

Таким чином, Ворскла набрала 26 очок, піднявшись на дев'яту позицію в турнірній таблиці – до восьмої не вистачає чотирьох залікових балів. СК Дніпро-1, маючи 34 пункти в активі, залишається сьомим з відривом від восьмого Маріуполя у чотири очки.

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