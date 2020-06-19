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Маріуполь – Ворскла: другий півфінал Кубка України також розсудить Монзуль

19:34 - Читать на русском
Маріуполь – Ворскла: другий півфінал Кубка України також розсудить Монзуль
Катерина Монзуль / Фото: М. Козелко

Комітет арбітрів УАФ призначив офіційних осіб на матч 1/2 фіналу Кубку України сезону-2019/2020.

 

Катерина Монзуль, яка працювала у першому півфіналі Кубка України між Минаєм та Динамо, розсудить і другий кубковий поєдинок між Маріуполем та Ворсклою, повідомляє офіційний сайт Комітету арбітрів УАФ.

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Асистуватимуть Монзуль Марина Стрілецька та Олександра Ардашева, а четвертим арбітром виступить Анастасія Романюк.

Вже традиційно на матчах такого гатунку працюватиме система VAR, за яку відповідатиме Віталій Романов.

Нагадаємо, кубковий поєдинок між Маріуполем та Ворсклою відбудеться у середу, 24 червня, о 19:30 у Маріуполі на стадіоні ім. Бойка. Переможець протистояння зіграє у фіналі проти Динамо.

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Теги
Ворскла Ворскла Маріуполь Маріуполь Катерина Монзуль Віталій Романов Маріуполь - Ворскла Кубок України
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