Карпати – Олімпік: матч офіційно перенесли в Луцьк через ситуацію у Львові

Поєдинок 27 туру УПЛ між Карпатами та Олімпіком пройде на резервній арені львів'ян у Луцьку.

Матч Карпати – Олімпік в рамках 27-го туру Прем'єр-ліги буде зіграний на стадіоні Авангард у Луцьку. Дана арена є резервною для львівського клубу на сезон 2019/20, інформує офіційний сайт "зелено-білих".

"Команда стоїть на виліт, спостерігається бардак": екс-гравець збірної України – про сумне становище Карпат

Поєдинок перенесений зі Львова у зв'язку з різким погіршенням епідеміологічної ситуації у Львівській області. Як відомо, Карпати після паузи не зіграли ще жодного матчу, адже у таборі "левів" був зафіксований масових спалах COVID-19. Саме підопічні Романа Санжара є явним аутсайдером чемпіонату, набравши лише 14 очок у 23-х турах.

До слова, раніше УПЛ перенесла зустріч на один день – гра пройде у неділю, 21 червня. Початок о 17:00.

"Карпати хочемо врятувати": відвертий Роман Санжар – про всі причини кризи "зелено-білих" і наклепи на свою адресу