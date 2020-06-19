Неймар програв суд Барселоні та змушений повернути каталонцям космічну суму

Суд Барселони ухвалив рішення у справі за позовом Неймара до каталонського клубу щодо виплати бонусу за підписання нового контракту.

Соціальний суд Барселони ухвалив рішення на користь клубу – позовні вимоги нападника ПСЖ відхилені. Неймар, який прагнув отримати від каталонців бонус за підписання нового контракту в 2016 році, тепер повинен заплатити "синьо-гранатовим" 6,7 млн євро.

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Нагадаємо, у 2016-му році бразилець підписав нову угоду з Барселоною, яка передбачала виплату бонусу в розмірі 43,6 млн євро. Після переходу Неймара в ПСЖ каталонці відмовилися виплачувати кошти, а нападник подав позов до суду. Тепер же бразилець не лише не отримає гроші, а й змушений сам заплатити Барселоні.

Втім, ставити крапку в справі, яка тривала 3 роки, наразі зарано. Найімовірніше, Неймар та його представники подаватимуть апеляцію, повідомляє Mundo Deportivo.

Як відомо, у 2017 році Неймар перейшов з Барселони в ПСЖ за 222 млн євро. Цей трансфер досі залишається рекордним в історії футболу.

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