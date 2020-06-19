"Смерть – це частина нашого життя": екс-тренер Барселони повільно помирає, але не збирається сидіти вдома

Колишній тренер Барселони, Сельти та Жирони Хуан Карлос Унсуе зібрав спеціальну прес-конференцію, щоб повідомити про свій страшний діагноз – бічний аміотрофічний склероз.

"Вперше я відвідав невролога 5 років тому. Ми з Луїсом Енріке повернулись до Барселони, займались улюбленим хобі – велоспортом. Тіло постійно перебувало під великим навантаженням, тоді ж з'явились перші спазми. Згодом вони почали турбувати мене вночі. Коли організм начебто розслабився, моя нервова система залишалась активною, викликаючи спазми. Я відчував дискомфорт, ніколи раніше так не почувався. Це тривало близько трьох років.

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У січні 2018-го, коли я працював з Сельтою, велопрогулянки перетворились на виснажливий марафон. Тіло та голова благали відпочинку. Я більше не міг нормально працювати, бракувало фізичної сили. Наприкінці сезону з’явився перший видимий симптом: палець лівої руки рухався з іншою швидкістю, втративши мобільність. Я звернувся до лікарів, бо подумав, що невдало впав з велосипеда, але мені пояснили, що це – частина незворотнього процесу. Тоді ж вперше поставили діагноз, який підтвердився в лютому цього року.

Наразі я ще можу виконувати усі буденні справи. Звісно, щораз складніше спускатися по сходах, доводиться триматися за перила, я втрачаю координацію. В останні місяці хвороба розвивалася повільно, але вона прогресує. Важливо не схуднути. Намагатися бодай якось підтримувати фізичну форму.

Чи є у мене шанс? Я не живу даремними ілюзіями, не вірю, що зможу це побороти. Ми зіткнулися зі 100-річною недугою. Дослідникам серйозно не вистачає коштів, щоб вивчити її краще та знайти спосіб для лікування. Я сподіваюся, що в недалекому майбутньому людство зможе хоча б пригальмувати процес на стадії виявлення хвороби.

Ми з дружиною будемо подорожувати Іспанією, відвідаємо родичів і друзів. Будемо подорожувати, поки не втомимось. Я хочу поїхати в Памплону, побачитись з близькими.

Іноді у мене виникає відчуття, що ми дуже боїмося говорити про смерть, і врешті-решт смерть – це частина життя. Можливо, я втратив страх, сприймаю це як данність. Це допомагає мені насолоджуватися часом, що залишився. Я почуваюсь привілейованим, адже займався улюбленою справою", – цитує Унсуе Mundo Deportivo.

Прес-конференція 53-річного фахівця відбулась на Камп Ноу. Його прийшли підтримати Альба, Піке, Пуйоль, Серхі Роберто, Жозеп Бартомеу, Луїс Енріке, Серхіо Бускетс й інші представники каталонського гранда.

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