Главные новости 19 июня: Барселона дарит шанс Реала, Зубков и Михайличенко получили предложения из Европы

"Футбол 24" представляет дайджест главных событий за пятницу, 19 июня.

Украина

Очередной тур УПЛ стартовал двумя матчами: Мариуполь разгромил Львов, а Ворскла обыграла СК Днепр-1.

В составе Руха несколько игроков сдали положительный тест на коронавирус. Между тем, матч Карпат против Олимпика официально перенесли в Луцк.

Комитет арбитров УАФ назначил официальных лиц на второй матч 1/2 финала Кубка Украины – Ворсклу и Мариуполь также рассудит Екатерина Монзуль.

Шахтер получил предложение от Фенербахче по Зубкову, Михайличенко из Зари интересуется бельгийский Андерлехт.

Мир

Севилья расписала ничью с Барселоной – Реал получил шанс вернуть лидерство в Примере.

АПЛ вернулась зрелищным матчем, в котором Саутгемптон разгромил Норвич. Тоттенхэм не удержал победу над Манчестер Юнайтед, Погба сыграл впервые после травмы и заработал пенальти.

Бывший вратарь Севильи и Барселоны Хуан Карлос Унсу узнал смертельный диагноз, но не планирует сдаваться.

Неймар проиграл суд Барселоне и вынужден вернуть каталонцам огромную сумму.

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