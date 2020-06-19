Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь Динамо

Андрій Лунін, Роман Зозуля, Василь Кравець та Сергій Мякушко зіграли матчі 33 туру другого дивізіону чемпіонату Іспанії. Українці по-різному проявили себе в Сегунді посеред тижня.

Так, Лунін класно відбив пенальті, але пропустив дещо курйозні голи. Команда Андрія розбазарила перевагу в 2 м'ячі та опустилася в зону вильоту, пропустивши, зокрема, Альбасете і Романа Зозулю. Іспанські ЗМІ дуже по-різному оцінили дії 21-річного голкіпера збірної України. Той же AS вихваляє стража воріт Ов'єдо у публікації про пенальті: "Один з найбільш досвідчених гравців Сегунди проти Луніна: фінал, який дозволяє багато що зрозуміти. Орендований в Реала українець продемонстрував свою велич при ударі з 11-метрової позначки". А в головному звіті про гру нагородив одним з найгірших балів.

Ов'єдо – Депортіво: Лунін солідно бере пенальті, але ловить ґав у ключовому матчі – українець в біді (відео всіх дій)

AS оцінює виконавців від одної до трьох зірочок, хоча буває, що залишає без оцінки, тобто з нулем балів. Лунін парирував пенальті, взявши 50% влучних ударів суперника, показав 75% точності передач. За версією InStat, напрацював на 231 бал, що є лише 9-ю оцінкою у всьому Ов'єдо. Журналіст мадридської газети Серхіо Лопес також поскупився на похвалу – жалюгідний 1 бал, на межі провалу.

Тим прикріше, що прямий конкурент астурійців не брав ворота суперника цілих 400 хвилин. Видання також відзначає – форвард Депортіво Сабін, який забив ударом через себе, перервав гольову посуху, що тривала 570 хвилин. Його 5 забитих за сезон м'ячів принесли галісійцям 13 очок. Цікаво, що екс-нападник Атлетіка добре знає Луніна, з яким провів частину минулого сезону в Леганесі. Більше за Луніна отримали Борха Санчес і Барсенас серед його партнерів, а також 4 суперники, двоє з яких увійшли до символічної збірної туру.

За свою кар'єру Лунін парирував уже 11 пенальті з 28 спроб, що становить 39%. На важливості українця для спасіння Ов'єдо вкотре наголошує ElDesmarque, який виписав йому сенсаційно високий бал. Український футболіст отримав найвищу оцінку в команді (7, як і ще троє одноклубників): "Він потягнув пенальті, не дозволивши Депортіво миттєво відігратися, але потім мало що міг вдіяти при двох взяттях воріт".

Реал продовжив оренду конкурента Луніна та визначився з долею українця на наступний сезон

Не вигравши жодного з двох домашніх матчів після відновлення сезону, астурійські фанати з тривогою чекають першого виїзду. Наступний матч команда Луніна проведе в Хіхоні проти Спортінга, у складі якого на матч з Алькорконом не потрапив український захисник Богдан Мілованов – гравець молодіжної збірної тільки відновився від перелому ноги. Вболівальники звинувачують Хосе Зіганду в тому, що Ов'єдо не втримав перемогу над Депором.

Мовляв, поки суперник за 15 хвилин другого тайму випустив 4-х свіжих гравців, тренер Луніна витримував неприпустиму паузу. Сам керманич визнав, що його команді не вистачило кондицій. Тут напрошуються аналогії з наставником Динамо Олексієм Михайличенком, який до серії виграних матчів частенько зволікав з заміни. З останнього особливо яскраво це проявилося в дуелі з Шахтарем. Після карантину долю футбольних матчів нерідко вирішують вчасні ходи тренерів. Це золота можливість зробити 5 замін і на свіжих ногах перебігати суперника, далекого від ідеального тонусу.

Зіганда свої заміни зробив, але було вже надто пізно. Більше того, останнього гравця з лавки він випустив... на 90+4, чого також не розуміють фанати – невже перемога не потрібна? Відсутність реакції на домінування суперника після перерви привела до логічного підсумку, переконана торсида Ов'єдо. Лунають і отримують підтримку фаталістичні голоси: "Панове, будьмо відверті – цей корабель потонув. Як можна втратити перевагу в 2 голи, граючи вдома матч за життя проти прямого конкурента? Ми ще згадаємо цю гру наприкінці сезону".

La Voz de Asturias критикує Зіганду за те, що зняв з поля найкращого футболіста господарів, яким журналіст Пабло Фернандес бачить Борху Санчеса (7,5): "Його заміна означала капітуляцію. Знову найгостріший гравець Ов'єдо. Єдиний, кому вдавалося контролювати м'яч для команди". Лунін відразу за ним, 7 балів: "Відбив пенальті в той момент, коли не мав особливої роботи. Сабін здивував його акробатичним ударом. Після перерви не міг врятувати в епізоді на 2:2, але моментами почувався не дуже впевнено у своєму штрафному. Не виглядав господарем у тих епізодах, в яких повинен домінувати".

Від дербі зі Спортінгом (початок у понеділок, 22 червня, о 22:45) фанати Ов'єдо нічого доброго не чекають. Хіхон програв лише раз за останні 5 турів, набрав 10 очок, а різниця голів у цих матчах просто вражає – 7:1. Утім, остання дуель цілком могла завершитися як мінімум нічиєю. Алькоркон дав бій і за моментами (3:3), і за ударами у площину воріт (5:3). Коли наставник гостей Джукіч почав знімати лідерів, господарі створили декілька класних нагод. Зокрема, Сергій Мякушко, який вийшов у перерві, міг добивати з кількох метрів після швидкої контратаки, однак його самовіддано заблокував захисник.

Колишній хавбек київського Динамо і львівських Карпат розвинув другу в матчі швидкість (32,5 км/год), але отримав низький бал від SofaScore (6,3, гірше тільки у двох партнерів) та AS (1 з 3). Український вінгер, якого в Іспанії називають навіть у пресі "Мяка", також був не дуже успішний в передачах і єдиноборствах, раз влучив у площину воріт, виконавши стандарт – прямо в руки голкіперу. Словом, на основу не дуже награв, хоча завдяки важкому календареві, безумовно, отримає регулярну практику як гравець ротації. А наразі його Алькоркон втратив нагоду підібратися максимально близько до зони плей-офф за вихід у Прімеру, опустившись на 10-е місце і пропустивши Спортінг уперед.

Буксуванням Луніна і компанії скористався Зозуля. Роман лише вдруге в сезоні вийшов на заміну (і знову проти Естремадури, тоді як решту 28 матчів відіграв з перших хвилин) і допоміг відстояти таку важливу перемогу 1:0. Екс-форвард Динамо і Дніпра не вразив за статистикою. Лише 6,3 від SofaScore. Це абсолютно найгірша для нього оцінка за рік – востаннє гірше було проти Осасуни, коли отримав червону картку. При тому, що й по сезону середній бал Зозулі значно вищий (6,86).

Екс-нападника збірної України 4 рази проходили на дриблінгу. Роман виграв обмаль єдиноборств внизу (1 з 5) та в повітрі (3 з 8), був доволі необережний в передачах (3 точні з 10). Одного разу небезпечно грав на другому поверсі. Якби судді дуже хотіли, могли призначити пенальті, але епізод пішов в актив, став єдиним виносом м'яча. Тим дивовижніше виглядає похвала від AS. Зозуля отримав найвищий бал зі всіх українців у турі (2 зірочки). На цьому ж рівні оцінені тільки автор переможного взяття воріт Меса, а також двоє суперників. Очевидно, вразила самовіддана робота на оборону, яку раніше відзначав наставник Альбасете Алькарас, коли його запитали про погану результативність команди загалом і Романа зокрема.

Найбільше серед українських футболістів статистичний портал SofaScore вразив Василь Кравець, єдиний польовий гравець, який вийшов у стартовому складі. Вихованець Карпат отримав другий найвищий бал у матчі Луго – Сарагоса (7,5, повторення рекорду останніх сезонів). Так, з одного боку лівий захисник віддав 5 передач під удар (абсолютний лідер), створив 100-відсотковий момент і виграв багато боротьби (11 дуелей з 15, також №1). Однак з іншого – через його оголену в обороні зону часто проходили набіги арагонців, а 26 втрат м'яча – колосальний показник, найгірший у матчі. Можливо, тому AS нагородив його лише одиничкою. FotMob також був значно критичніший (6,9). Луго з Кравцем поки рятується від вильоту, але випереджає Ов'єдо і Депортіво тільки за додатковими показниками.