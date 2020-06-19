Саутгемптон на виїзді розгромив Норвіч: 30-й тур АПЛ, п'ятниця

Норвіч у рідних стінах розгромно поступився Саутгемптону у рамках 30-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Ігровий вечір п'ятниці розпочав поєдинок Норвіч – Саутгемптон. Вже на 9-й хвилині господарі мали чудову нагоду забити. Йосіп Дрміч став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт. А на 34-й Інгз відповів прострілом з меж штрафного, але влучив у стійку. Більше цікавих моментів у першій половині зустрічі глядачі не побачили.

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А на початку другого тайму "святим" вдалось вийти уперед. Інгз скинув під удар Армстронгу, а той блискавично пробив у праву дев'ятку. Це надихнуло гостей і невдовзі, на 54-й Інгз виконав чудовий індивідуальний прохід і пробив поміж 2-х захисників у правий нижній кут – 0:2. Остаточного розгрому Норвічу завдав Натан Редмонд на 79-й. Він отримав класну діагональ від Обафемі, прибрав 2-х гравців і потужно пробив у дальній кут. Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку господарів – 0:3.

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