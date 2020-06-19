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Саутгемптон на виїзді розгромив Норвіч: 30-й тур АПЛ, п'ятниця

21:56 - Читать на русском
Саутгемптон на виїзді розгромив Норвіч: 30-й тур АПЛ, п'ятниця
Норвіч – Саутгемптон – 0:3 / Фото із відкритих джерел

Норвіч у рідних стінах розгромно поступився Саутгемптону у рамках 30-го туру АПЛ. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

 
Денні Інгз 50’
Стюарт Армстронг 54’
Натан Редмонд 79’
50’ Денні Інгз
54’ Стюарт Армстронг
79’ Натан Редмонд

Ігровий вечір п'ятниці розпочав поєдинок Норвіч – Саутгемптон. Вже на 9-й хвилині господарі мали чудову нагоду забити. Йосіп Дрміч став адресатом ювелірної навісної передачі в штрафний майданчик, але у стрибку, пробив головою вище воріт. А на 34-й Інгз відповів прострілом з меж штрафного, але влучив у стійку. Більше цікавих моментів у першій половині зустрічі глядачі не побачили.

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А на початку другого тайму "святим" вдалось вийти уперед. Інгз скинув під удар Армстронгу, а той блискавично пробив у праву дев'ятку. Це надихнуло гостей і невдовзі, на 54-й Інгз виконав чудовий індивідуальний прохід і пробив поміж 2-х захисників у правий нижній кут – 0:2. Остаточного розгрому Норвічу завдав Натан Редмонд на 79-й. Він отримав класну діагональ від Обафемі, прибрав 2-х гравців і потужно пробив у дальній кут. Фінальний свисток зафіксував розгромну поразку господарів – 0:3.

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Англія Норвіч Норвіч Саутгемптон Саутгемптон Норвіч - Саутгемптон
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