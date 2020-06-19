Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – відео гола

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Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ
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Ворскла перемогла СК Дніпро-1 у скандальному матчі з вилученням Максимова та скасованим пенальтіУкраїна — 19 черв 2803
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Лунін і Зозуля отримали сенсаційні оцінки в Іспанії – Андрій страждає перед дербі українців, фанати лютують, тінь ДинамоІспанія — 19 черв 3649
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У кількох гравців Руха діагностували коронавірус, – ЗМІПерша ліга — 19 черв 1875
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Ференцварош звернувся до суду через інформацію про відхід Реброва у ФенербахчеСвіт — 19 черв 2837