toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Англія
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – відео гола

19 червня 22:46 - Читать на русском
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – відео гола
Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – відео голів та огляд матчу

Тоттенхем приймає Манчестер Юнайтед в рамках 30-го туру поновленої АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.

27’ Стевен Бергвейн
 
Бруну Фернандеш 81’
27’ Стевен Бергвейн
81’ Бруну Фернандеш

Тоттенхему вдалося відкрити рахунок на 27-й хвилині матчу. Точним ударом відзначився Стівен Бергвейн, який пошив у дурні трьох суперників і завдав удару, з яким не зміг впоратися Де Хеа.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: гол Бергвейна:

blog_ava
Піваріч визначився з клубом, на який готовий проміняти Динамо
19 червня
5541
Теги
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англія Відеоновини Тоттенхем Тоттенхем Тоттенхем - Манчестер Юнайтед
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
16
год
:
27
хв
Баварія
16:30
Фрайбург
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук