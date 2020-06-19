Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – відео гола

Тоттенхем приймає Манчестер Юнайтед в рамках 30-го туру поновленої АПЛ. Дивіться відео голів та огляд матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед на Футбол 24.

Тоттенхему вдалося відкрити рахунок на 27-й хвилині матчу. Точним ударом відзначився Стівен Бергвейн, який пошив у дурні трьох суперників і завдав удару, з яким не зміг впоратися Де Хеа.

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: стартові склади та онлайн-трансляція матчу АПЛ

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед: гол Бергвейна: