Севілья розписала нічию з Барселоною – Реал отримав шанс повернути лідерство в Прімері

Матч 30-го туру іспанської Прімери між Севільєю та Барселоною переможця не виявив і завершився без голів.

Кіке Сетьєн, порівняно з матчем проти Леганеса, провів кілька змін у складі, залишивши в запасі Грізманна з Артуром і поставивши в старт Суареса з Брейтвейтом і Ракітічем. Крім того, гру пропускали травмовані Де Йонг і Роберто, замість яких на полі з'явилися Відаль і Семеду. Перемагати Севілью потрібно було обов'язково, адже Реал у минулому турі скоротив відставання від каталонців до двох очок.

Севілья – Барселона: онлайн-трансляція матчу Ла Ліги – як це було

"Блаугранас" з перших хвилин захопили ініціативу, але Севілья, схоже, була й не проти. Андалусійці низько сідали й намагалися перекривати ключові зони кількістю, хоча спочатку виходило не найкращим чином – гості легко відкривалися між лініями, виходили на ударні позиції й заробляли стандарти. Так, вже на 3-й хвилині Суарес змістився з флангу на лінію штрафного й пробив у руки Вацліку. Втім, вже до десятих хвилин стало зрозуміло, що моментів біля воріт Севільї не виникає, хоча каталонці оточили карний майданчик. Більше того – на 11-й хвилині Кунде прийняв відскок зі штрафного й метрів з 18-ти бахнув повз дальню стійку воріт тер Штегена.

Барселона серйозно притиснула Севілью на 20-х хвилинах. Спочатку був штрафний удар Мессі метрів з 20-ти точно в праву дев'ятку – бути б голу, якби не голова Кунде перед воротами. М'яч рикошетом від неї перелетів через поперечку, але Вацлік, вірогідно, все одно б відбив його. На 24-й Ліонель вистрілив з більшої дистанції в ближній кут (без проблем для Вацліка), а на 25-й голкіпер господарів виніс простріл з лівого флангу прямо на Брейтвейта – втім, Мартін не встиг зорієнтуватися й пробив у захисника. Ще за кільканадцять секунд Ракітіч завдав удару з лінії карного майданчика – поруч зі стійкою! Власне, це був останній цікавий момент у першому таймі, якщо не згадувати про сутичку Мессі з Дієго Карлосом у компенсований час.

Севілья – Барселона: Мессі наїхав на кремезного суперника – аргентинець вийшов переможцем з бійки

Ще в останній третині першого тайму було помітно, що Севілья перетягує ініціативу, а на початку другого перевага андалусійців почала виливатися у реальні гольові моменти. Розігнавши кілька хороших атак, на 55-й хвилині господарі заробили штрафний, який розіграли моментально пасом на хід Окампосу – каталонці, як і перед кутовим на Енфілді, банального цього не очікували. Лукас увірвався на правий край і зі всієї сили бахнув у ближній кут – тер Штеген врятував. На 57-й Марк-Андре знову був на висоті, парирувавши потужний постріл Муніра з лівого краю. Лопетегі одразу зняв його, кинувши у бій свіжого Сусо, і той вже на 61-й хвилині пробив метрів з 20-ти з-під захисника – вище воріт!

"Блаугранас" зрозуміли, що справа пахне голом, і забрали м'яч під власний контроль. Кіке Сетьєн задля цього зняв з гри Брейтвейта й випустив Артура, а потім у бій кинули і Грізманна. У Севільї ж явно почали завершуватись сили – як наслідок, 20 хвилин Барселона домінувала, розкатуючи комбінації на чужій половині. На 73-й це могло вилитися у гол Мессі зі штрафного, однак Вацлік витягнув м'яч з лівої дев'ятки. Втім, на 76-й гості пропустили контратаку, яка у фінальній стадії перетворилася у вихід 3-в-1 – бути б голу, якби простріл Регілона з меж карного майданчика не заблокував Алба. Після паузи на водопій каталонці пропустили ще одну атаку з вриванням на край штрафного – це Окампос на 81-й хвилині виграв боротьбу в Семеду й пробив у ближній кут, однак тер Штеген спіймав сферу.

На 80-х хвилинах на полі було більш-менш рівне становище. Барселона тримала м'яч, але не могла створити моменти, а Севілья намагалася виходити в контратаки, але не могла їх нормально завершити. Вже перед самою кінцівкою основного часу обидві команди могли вирвати перемогу – Суарес ударом з центру штрафного запустив м'яч над поперечкою, а Регілон у наступній атаці пробив метрів із семи прямо в руки тер Штегену!

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нульову нічию, яка може серйозно закрутити інтригу в чемпіонській гонці. Барселона набрала 65 очок, а Реал, маючи на три менше, свій матч зіграє в неділю – і у мадридців перевага за особистими зустрічами. Севілья з 52 заліковими балами в активі залишилась на третій позиції.

Реал розгромив Валенсію: "вершкові" great again, бенефіс дуету Бензема та Азара, тіньовий герой Кроос і тріумф Асенсіо