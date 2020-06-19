Шовковського засмутив ефектним голом, а Мессі пішки під стіл ходив: призовий кросворд від головного редактора

Кросворд №7 від "Футбол 24". Розгадуйте головоломку і вигравайте цінний приз!

Вітаю, друзі! Два тижні пролетіли майже непомітно – час підбивати підсумки шостого розіграшу і розгадувати новий кросворд. Запитань там багато :) Але спершу – традиційний огляд редакційної пошти.

lutic006: З кожним разом питання стають все цікавіші і цікавіші. Від того я і люблю такі кросворди, де йдеться про футбол і не тільки. Це також і гарне тренування для мозку. На цьому карантині я точно не сумував.

Євген Чернецький: Цього разу було значно складніше, а тому ще цікавіше.

Максим Шемчук: До останнього не міг ніяк згадати Куцку, мабуть через те, що звик його називати Кучкою. :) Ну і про Парму, звісно, було зрозуміло виключенням, але Суперкубок Європи якось вважати за серйозний трофей незвично.

Сергій Ярмола: Як завжди круто! Полюбляю кросворди, а футбольні обожнюю. Розібрався в той же день, коли виклали. Хочеться, щоб головоломки були частіше, і хочеться нарешті перемогти!

Юрій З: Кросворди щоразу стають важчими... Але це й цікавіше!!! Можливо не всі впораються і буде більше шансів на перемогу.

А львів’янин Роман Позняк, перший чемпіон в історії нашого конкурсу кросвордів, нарешті розповів про себе: "З початку 90-х вболіваю за київське Динамо, Мілан, Манчестер Юнайтед та Реал. З 2001 року, коли переїхав до Львова, почав відвідувати матчі наших Карпат. Бачив всі їхні злети та падіння".

А тепер – правильні відповіді на кросворд №6: "Лідер Динамо на заробітках, або Хто відсидів у тюрязі?".

Горизонтально: 1. Хонда. 4. КАМАЗ. 7. Мур. 8. Суасо. 9. Ернан. 10. Боніперті. 13. Ельм. 16. Ніко. 17. Емана. 18. Трой. 19. Ніка. 20. Рамос. 21. Лука. 23. Імре. 27. Боканегра. 30. Куцка. 31. Елано. 32. Кан. 33. Стяуа. 34. Айові.

Вертикально: 1. Хесе. 2. Неаполь. 3. Аморім. 4. Кретей. 5. Менотті. 6. Зіна. 11. Вентола. 12. Хованец. 14. Мейра. 15. Парма. 16. Нансі. 22. Кроація. 24. Меркадо. 25. Танака. 26. Чезена. 28. ЮКОС. 29. Доні.

Сліпим жеребом ми обрали переможця. Ним став Василь Рошинець, наш постійний учасник із села Сокирниця, Хустський район, Закарпаття. Він отримає фірмову футболку нашого сайту із зображенням Андрія Ярмоленка. Вітаємо із звитягою, пане Василю, і просимо вказати номер телефону, ваше відділення Нової пошти, а також розмір футболки, оптимальний для вас.

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Помітили, як задощило у червні? Аби протистояти рясним літнім зливам, вам знадобиться міцна фірмова парасоля від Футбол 24 :) Її сьогодні і розіграємо.

До перемоги – три етапи.

1. Розгадуєте кросворд.

2. Відповіді надсилаєте на скриньку [email protected] (до 2 липня включно).

3. Серед усіх авторів правильних відповідей ми визначимо одного (!) переможця, якому й відправимо фірмову футболку. Результати розіграшу – 3 липня, у п'ятницю.

Поїхали!

Горизонтально: 2. Півзахисник київського Динамо 90-х. 8. І Нуреддін Найбет, і Ріяд Марез. 10. Новобранець Барселони у 2007-му. 12. Ім’я партнера Шеви в атаці Мілана. 13. Клуб у біографії тренера, якому двічі підкорилася Ліга чемпіонів. 15. Хавбек Славії Мозир. 16. Клуб, один із основоположників МЛС. 17. Він засмутив Шовковського ефектним голом у Лізі чемпіонів 1999/00. 19. Важ … – міг би скласти Ярмоленку компанію в атаці Вест Хема, але не дочекався українця. 20. Гранд із знедоленої держави Латинської Америки. 22. Захисник Аякса і збірної Нідерландів епохи Кройфа. 24. Прізвисько екс-форварда збірної України. 26. Коштовний баласт у складі лондонського Арсенала. 27. Зірка київського Динамо 60-х. 28. Український рефері недалекого минулого. 30. Пригадуєте епічні 8:3 у Лізі чемпіонів? Як звали головного героя? 32. Впертий суперник Дніпра та Ворскли у єврокубках. 35. … Пінту. 37. Вусатий джентльмен у рукавичках, світило АПЛ 90-х. 38. Хавбек, француз, який тричі повертався у Мілан. 39. Скорочена назва клубу англійської Прем’єр-ліги. 41. Поважний добродій на батьківщині Еміліо Бутрагеньйо. 42. Тьягу Алькантара для Мазінью. 43. Клуб чорного двоголового орла. 45. Хавбек СуперДепора епохи Ірурети. 46. Досвідчений дядько у півзахисті Леванте.

Вертикально: 1. Один із найтитулованіших клубів на Балканах. 2. … або пропав – це правило працює і у футболі. 3. Клуб у Німеччині та Австрії. 4. Багатьма улюблений український коментатор. 5. Форвард із німецької Бундесліги. 6. Екзотичний хавбек МЮ епохи Фергюсона. 7. Герой другого за ліком чемпіонату Європи. 9. Ім’я чинного гравця клубу Абрамовича. 11. "… Верлег" – компактна арена у Північному Брабанті. 13. Прізвисько голеадора із 175-ма голами за Мілан. 14. Головний клуб тих країв, які породили Термінатора. 17. Баск в атаці Барселони, коли Мессі пішки під стіл ходив. 18. Прицільний снайпер скромного Валансьєна "нульових". 20. Ключовий персонаж на гербі одного з клубів Першої ліги. 21. Футбольний клуб азербайджанців. 23. Німецький тренер, спеціаліст по африканських командах. 25. Сербський клуб, який двічі виступав у єврокубках. 28. Бразилець, якого пам’ятають у Ліоні та Ньюкаслі. 29. Екс-нападник Фулхема, Вест Хема, Брайтона і КПР. 31. Ім’я провідного півзахисника Арарата 60-70-х. 33. Австрійський ФК. 34. Резервний кіпер збірної Англії на ЧС-2014 (ім’я). 36. Не Арам, але також Акопян. 38. Могутній звір, із яким порівнювали Шукюра. 40. Йому варто остерігатися всюдисущого спінінга Вацка. 42. Місто 10-разового чемпіона Тунісу. 44. Ім’я колишнього наставника донецького Металурга. 45. … Таллек – він підкорив Говерлу.

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