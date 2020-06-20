Тоттенхем не втримав перемогу над Манчестер Юнайтед – ефективне повернення Погба, VAR рятує Моурінью

Тоттенхем зіграв унічию з Манчестер Юнайтед в рамках 30-го туру АПЛ. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поєдинок 30-го туру чемпіонату Англії Тоттенхем – Манчестер Юнайтед розпочався о 22:15 за київським часом. Телетрансляція відбулася на телеканалі "Setanta Sport", текстову онлайн-трансляцію провів "Футбол 24".

Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Для головного тренера господарів Жозе Моурінью АПЛ повернулася спекотним матчем. У гості до Тоттенхема завітала колишня команда португальця – Манчестер Юнайтед. Перцю протистоянню додавав той факт, що обидва суперники ведуть безпосередню боротьбу за місце в зоні Ліги чемпіонів. "Шпорам" обов'язково потрібно було перемагати, адже Юнайтед, який до матчу посідав п'яту сходинку, і так випереджав лондонців на чотири очки, а поразка команди Моурінью фактично означала б для неї прощання з мріями про ЛЧ. Челсі, який наразі четвертий, свій матч 30-го туру проведе пізніше і теоретично мав шанси збільшити відрив від Тоттенхема до 10 пунктів. Манчестер Юнайтед теж не хотів давати підопічним Френка Лемпарда ще більшу фору, тому нічия виглядала негативним результатом для обох команд.

Зі стартовим свистком Манчестер Юнайтед продемонстрував, що саме він буде диктувати умови на полі. "Дияволи" застосовували високий пресинг, єдиним виходом з-під якого для господарів часто ставали виключно довгі передачі вперед, але й підбирання гості збирали активніше. Після 10-ї хвилини Тоттенхему вдалося не на довго закріпитися на половині МЮ, але тривала атака завершилася нескладним ударом Сона, з яким легко впорався Де Хеа.

Було помітно, що Моурінью не збирався ризикувати. "Шпори" давали своїм суперникам без перешкод починати свої атаки, але вже у середині поля їх чекав міцний захисний блок, який змушував Ман Юнайтед більше атакувати флангами. Виділявся активністю Бруну Фернандеш, якому активно допомагали Джеймс та Мактомінай. Перед перервою на водопій випробував фортуну Фред – його удар з далеку став легкою здобиччю для Льорыса. Після паузи команди ніби помінялися ролями. Тепер уже Тоттенхем більше володів ініціативою і доволі швидко вийшов вперед. Льоріс виніс м'яч уперед, де гравці Юнайтед подарували його Бергвейну. Стевен легко втік від трьох суперників і завдав удару в ближній кут. Сфера летіла прямо в руки Де Хеа, однак іспанець примудрився не впоратися із загрозою – 1:0 на 27-й хвилині.

Ман Юнайтед відповів ударом Рашфорда (без проблем для Льоріса), але відразу ж міг пропустити вдруге. Знову в центрі уваги опинився Бергвейн. Нідерландець отримав м'яч у зоні правого напівфлангу і навісив на Сона – кореєць цілив у дальну дев'ятку, але тут Де Хеа врятував свою команду, перевівши м'яч на кутовий. Після цього Тоттенхем знову "сів" на свою половину, більше озираючись на власні ворота, ніж думаючи про напад. У МЮ виникали труднощі з подоланням такої оборони, хоча все той же Рашфорд міг зрівнювати рахунок, але забарився з ударом. Зрештою, до кінця першого тайму малюнок гри так і не змінився, і команди пішли на перерву за мінімальної переваги господарів.

Друга половина стартувала атаками гостей. "Дияволи" буквально затисли "шпор" до їхнього штрафного, але ніяк не могли довести справу до вирішального удару. Натомість лондонці організували разючу контратаку. Ор'є вирізав чудову діагональ на Вінкса, Гарі на підступах до штрафного МЮ знайшов Ламелу, однак аргентинець не зумів порозумітися з Соном, втративши перспективний шанс забити. Юнайтед не забарився з відповіддю – Рашфорд вивів на удар Фернандеша, який пробивав з-за меж штрафного, але м'яч пройшов поруч з дальньою стійкою.

Ближче до середини другого тайму Тоттенхему вдалося дещо заспокоїти ситуацію і перемістити гру в середину поля. Загалом команди порадували високою інтенсивністю і швидкостями. У гостей цікаво взаємодіяли Кейн та Ламела. Харрі часто відходив у глибину або на фланг, тоді як аргентинець опинявся на вістрі. Такі перестановки збивали захисників МЮ з пантелику і призводили до появи гострих моментів у Тоттенхема.

на 61-й хвилині сталося повернення Поля Погба. Француз, який замінив Фреда, востаннє виходив на поле ще в грудні минулого року, а сьогодні ледь не першим дотиком міг забивати – удар заблокували захисники. Згодом Фернандеш викотив м'яч на лінію воротарського, куди відрився Мартіаль, однак Антоні дуже довго ухвалював рішення. Вже через дві хвилини форвард міг реабілітуватися – потужний постріл з району 11-метрової позначки у красивому стрибку парирував Льоріс.

Чергова пауза, яку дав рефері, щоб фуболісти змогли попити води, знову збила атакувальний темп МЮ. З відновленням гри Моурінью зробив дві заміни і це ледь не дало результат – Ло Чельсо небезпечно навішував у воротарський, де Сіссоко вже був готовий "заносити" м'яч у сітку, але Де Хеа вчасно зіграв на виході. Тоттенхем помітно додав, повністю контролюючи ситуацію на полі. Сульшер відреагував подвійною заміною, але успіх прийшов не звідти. Погба змусив сфолити Дайєра у власному штрафному, а рефері поставив пенальті. Бруну Фернандеш чітко виконав вирок, розвівши Льоріса і м'яч по різних кутах.

Тоттенхем побіг виривати перемогу. Ман Юнайтед виявився до цього не готовим – манкуніанці часто порушували правила, що призвело до низки небезпечних стандартів, якими, до слова, "шпори" розпорядилися вкрай невдало. Натомість господарі могли й пропустити перед фінальним свистком. Дайєр зіткнувся з Фернандешем, а рефері знову поставив пенальті, але цього разу втрутився VAR, скасувавши попереднє рішення. Зауважимо, що порушення справді не було.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию, яка не влаштувала жодну із команд. Манчестер Юнайтед набрав 46 очок та залишився п'ятим, у Тоттенхема тепер 42 залікових пункти і все та ж восьма сходинка в турнірній таблиці АПЛ.