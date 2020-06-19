У кількох гравців Руха діагностували коронавірус, – ЗМІ

Ще один львівський клуб отримав позитивні тести на коронавірус.

У футболістів львівського Руха виявили COVID-19, повідомляє видання Tribuna.

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Гравці лідера Першої ліги здавали тести на коронавірус перед рестартом другого за силою дивізіону і кілька з них виявились позитивними. Точна кількість хворих наразі невідома.

Нагадаємо, два тижні тому у Карпатах було зафіксовано спалах COVID-19 і клуб змушений був піти на самоізоляцію. Як наслідок, "зелено-білі" пропустили три стартові поєдинки після відновлення УПЛ.

До слова, перші матчі після рестарту Першої ліги повинні відбутись вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

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