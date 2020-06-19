toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Перша ліга
ДИНАМО ТОТТЕНХЕМ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БОГДАН ЛЄДНЄВ СЕВІЛЬЯ - БАРСЕЛОНА

У кількох гравців Руха діагностували коронавірус, – ЗМІ

20:06 - Читать на русском
У кількох гравців Руха діагностували коронавірус, – ЗМІ
Рух / ФК Рух

Ще один львівський клуб отримав позитивні тести на коронавірус.

У футболістів львівського Руха виявили COVID-19, повідомляє видання Tribuna.

"Колись це сталося зі Шведом, Гуцуляком, Кравцем та іншими": Ящишин прокоментував ситуацію в Карпатах

Гравці лідера Першої ліги здавали тести на коронавірус перед рестартом другого за силою дивізіону і кілька з них виявились позитивними. Точна кількість хворих наразі невідома.

Нагадаємо, два тижні тому у Карпатах було зафіксовано спалах COVID-19 і клуб змушений був піти на самоізоляцію. Як наслідок, "зелено-білі" пропустили три стартові поєдинки після відновлення УПЛ.

До слова, перші матчі після рестарту Першої ліги повинні відбутись вже наступного тижня. Рух після 19-ти турів посідає у турнірній таблиці першу сходинку, набравши 39 очок.

"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр

blog_ava
"Я зробив помилку – мною заволоділи емоції, жага результату": куди подівся і чим займається Володимир Мазяр
12:00
5264
Теги
Головне Рух Рух коронавірус Перша ліга
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
2
год
:
0
хв
Севілья
23:00
Барселона
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук