Шахтар отримав пропозицію від Фенербахче щодо Зубкова

Якщо наставник Ференцвароша не планує очолювати Фенербахче, то його підопічний Олександр Зубков має усі шанси приєднатись до турецького клубу.

Фенербахче надіслав запит донецькому клубу щодо хавбека Олександра Зубкова, повідомляє Turkiye Gazetesi.

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Турки готові запропонувати "гірникам" 1 млн євро за оренду Зубкова на рік, і стільки ж витратити на зарплату гравця.

Минулий сезон 23-річний українець провів також на правах оренди в угорському Ференцвароші під керівництвом Сергія Реброва. Олександр допоміг своїй команді здобути золоті медалі місцевої першості. Варто відзначити, що раніше ЗМІ "сватали" Реброва у тренерське крісло Фенербахче.

Нагадаємо, Зубков перебуває у структурі Шахтаря з 2013 року, але не зміг закріпитись у першій команді донецького клубу.

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