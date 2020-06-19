Михайліченко може перейти в Андерлехт

Журналіст Роман Бебех у черговому випуску свого шоу "Бомбардир" розповів про зацікавленість бельгійського клубу у послугах екс-захисника Динамо Богдана Михайліченка.

"Я чув, що по Михайліченку є хороші пропозиції. Відкрию секрет – це Андерлехт. Щось там відбувається", – сказав Бебех у своїй програмі "Бомбардир".

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Нагадаємо, Михайліченко – вихованець київського Динамо. У липні 2019 року 23-річний футболіст підписав повноцінний контракт з луганською Зорею. У поточному сезоні він провів за свою команду 29 поєдинків у всіх турнірах, в яких забив 2 голи та віддав 4 результативні передачі. Портал Transfermarkt оцінює захисника у 800 тисяч євро.

Зоря після 26 турів УПЛ йде у турнірній таблиці четвертою, набравши 49 очок і відстає від Динамо на три пункти.

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