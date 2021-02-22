Зона Ліги чемпіонів – головна інтрига АПЛ

Вкотре наголошувати на статусі фаворита Манчестер Сіті у чемпіонських перегонах стало поганим тоном. Ще на початку січня першу сходинку в турнірній таблиці посідав Ліверпуль, а зараз підопічні Пепа Гвардіоли мають 10-очковий відрив від другого місця. Серія без поразок уже налічує 25 матчів, останні 18 з яких – виключно перемоги. Звитяга над Арсеналом дозволила "містянам" повторити свій же рекорд 2017 року для англійських команд – 11 перемог поспіль у виїзних матчах усіх турнірів.

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Продовження можна було очікувати. "Каноніри" – дуже зручний суперник для Ман Сіті. Лондонці програли сім останніх очних протистоянь в рамках чемпіонату. До клубного антирекорду залишається одна зустріч. У період з 1973-го по 1976-й рік Арсенал вісім разів поспіль програвав Лідсу. Проте без абсолютної ганьби не обійшлося. "Містяни" чотири останні перемоги здобули, жодного разу не пропустивши. Це найгірший показник за всю історію Арсенала у дуелях з одним суперником. Єдиним шансом Мікеля Артети врятувати сезон залишається Ліга Європи, адже через чемпіонат пробитися бодай у кваліфікацію єврокубків буде вкрай складно. Своєю чергою, Манчестер Сіті впевнено мчить до чергового титулу.

На початку сезону лише лінивий не відправляв у відставку Уле Гуннара Сульшера. Зараз саме його Манчестер утримує другу сходинку. У "дияволів" найкраща атака чемпіонату – 53 голи. Востаннє більше забитих на аналогічному етапі сезону (25 турів) у МЮ було в рік останнього чемпіонства. Не варто нагадувати, хто тоді був на тренерському містку, правда?

Матч проти Ньюкасла став черговим бенефісом Бруну. Португалець забив уже 9-й пенальті у нинішній кампанії – найбільше серед топ-5 чемпіонатів Європи. Загалом з моменту свого дебюту в АПЛ Фернандеш з позначки забив 11 голів, що більше, ніж у будь-якої іншої команди принаймні на два м'ячі. Окрім того, Бруну відзначився гольовою передачею, чим зробив двозначними обидва показники результативності – 14 голів та 10 асистів. У Європі цим можуть похизуватися лише Харрі Кейн (13+11) і Томас Мюллер (10+10).

Наостанок трохи історії. Сульшер дав дебютувати за Ман Юнайтед 240-му вихованцю клубної академії. Ним став Шола Шортайр. 17-річний хлопчина вперше зіграв за манкуніанців у матчі проти команди з його рідного міста (він народився в Ньюкаслі).

Ще один "смертник" присоромив букмекерів. Ба більше, на відставку Девіда Мойєса ще у вересні давали найнижчий коефіцієнт серед усіх менеджерів. Наразі його Вест Хем розташувався у зоні ЛЧ. З командою такого не було дуже давно. Востаннє "молоти" після принаймні 25-ти матчів завершували тур в топ-4 35 років тому. У тому сезоні команда фінішувала третьою. Прибити Тоттенхем на вихідних вдалося завдяки Майклу Антоніо ("шпори" його улюблена жертва – 5 голів) та Лінгарду. Джессі у чотирьох матчах у новій команді забив уже 3 м'ячі. Стільки ж за 36 поєдинків під керівництвом Сульшера.

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Цікаво, що керівництво Тоттенхема продовжує вірити у Жозе Моурінью. Чи, можливо, його стримує компенсація для португальця. Поразка від Вест Хема стала шостою в останніх восьми матчах. Хоча зручнішого суперника для перервання серії годі й шукати. Річ у тім, що Девід Мойєс давній "клієнт" Моурінью. До цього менеджери зустрічалися 15 разів, і шотландець жодного разу не перемагав. Рекорд для обох фахівців. До того ж динаміка набору очок у нинішнього наставника "шпор" катастрофічна. За 50 матчів лише 81 пункт. За всю кар'єру Жозе лише раз мав менше сотні – 95 з Ман Юнайтед. Остання надія на фінал Кубка ліги (проти Ман Сіті) та на ЛЄ.

Крах Ліверпуля продовжується. Настільки поганого періоду за часів Клоппа у команди ще не було. Перша поразка в мерсисайдському дербі за 24 матчі. Які ще потрібні аргументи? А це, між іншим, була найдовша серія "червоних" проти одного суперника. Ну і чергова травма, цього разу Хендерсона. Чотири поспіль програних матчі в АПЛ ще більше ускладнили ситуацію. Такого з Ліверпулем не траплялося з грудня 1923 року. Цікаво, що до цього у статусі чинного чемпіона чотири послідовні матчі на власному полі програвав саме Евертон у сезоні-1928-29.

Карло Анчелотті вже увійшов у історію Евертона, ставши першим менеджером "ірисок", який переміг Ліверпуль на виїзді у XXI столітті. Тут на допомогу прийшов знаний "фахівець" по Енфілду. Гілфі Сігурдссон вже вп'яте забив на легендарному стадіоні. Для ісландця це найкращий показник за час, проведений в Англії. Варто зауважити, що за втраченими очками Евертон має іти в топ-4.

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Серія А визначилася з фаворитом

Дербі делла Мадонніна розставило усе на свої місця. Інтер давно називали головним претендентом на Скудетто, але задекларувати свої амбіції ніяк не вдавалося. Навіть Доннарумма, який проводив ювілейний 200-й матч (побив рекорд Буффона, між іншим) не зміг врятувати свою команду. Казка Мілана завершилася ще раніше. Гра проти кузенів лишень стала гучним доказом. Мальдіні говорив, що керівництво не закладало у бюджет обов'язкове потрапляння в ЛЧ. Однак, якщо цього не станеться, сезон буде проваленим. Стефано Піолі та Златан Ібрагімовіч мусять не допустити падіння.

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Інтер у яскравому стилю знищив свої сусідів. Це і є почерк чемпіона. Антоніо Конте доводить, що вміє організовувати не лише оборону. Наразі саме у "нерадзуррі" найкраща атака чемпіонату. Позначку у 57 голів за перші 23 тури команда подолала втретє у своїй історії. Раніше це вдавалося зробити у сезонах 1949/50 та 1950/51. Чимала заслуга в цьому Ромелу Лукаку, який уже випередив Роналду в списку бомбардирів. Окрім того, бельгієць – перший гравець за 49 років, який забив у чотирьох міланських дербі в чемпіонаті поспіль. Попереднім був форвард Мілана Ромео Бенетті в 1973 році, а у синьо-чорній футболці це робив Беніто Лоренці ще у 1950-му.

Дженнаро Гаттузо продовжує балансувати на межі відставки. Вирішальними називали матчі проти Ювентуса та Аталанти. Туринців Наполі обіграв, а повторити це з бергамасками не вийшло. Можливо, комусь це здасться дивним, але партенопейці досі активно борються за топ-4. І це на фоні кадрової катастрофи.

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Найяскравіший перфоманс Аталанти у першому таймі організував Джан П'єро Гасперіні, який вкотре отримав вилучення за сварку за арбітрами. Після перерви "першу скрипку" грав Луїс Мурієль. Гол та асист колумбійця не може сповна описати його вплив на результат. Форвард зайвий раз довів свої претензії на стартовий склад, забивши у дев'ятому матчі поспіль, який розпочав зі стартових хвилин. Руслан Маліновський вийшов лише на компенсований час, а Віктор Коваленко спостерігав за результативним божевіллям із лави для запасних.

Учора сталося неймовірне – Пауло Фонсека вперше у нинішньому сезоні не зміг обіграти команду з нижньої частини таблиці. Ба більше, Рома не перемогла новачка Серії А вперше за 27 матчів і не забила такому супернику вперше за 54 матчі. Такого не було з лютого 2012-го, коли "вовки" програли Сієні. Зауважимо, що Беневенто майже всю другу половину гри провів у меншості, а на останніх секундах розігралася справжня драма. Даам Фулон сфолив проти Стефана Ель-Шаараві – пенальті. Після втручання VAR покарання скасували через офсайд. Фулон ледь не плакав, а наставник "відьом" Філіппо Індзагі через суперечки із рефері був вилучений.

У спину своїм запеклим ворогам дихає Лаціо. "Орли" здобули чергову буденну перемогу. Хоча для головного тренера команди вона стала знаковою. З моменту свого призначення у квітні 2016-го року Сімоне Індзагі вже виграв 100 матчів в рамках Серії А. Найкращий показник у лізі серед решти наставників.

Атлетіко фліртує з переслідувачами

Мадридський Атлетіко потроху губить свою перевагу. Не так давно відрив від другого місця потенційно міг стати двозначним. Натомість "матрацники" вдруге поспіль втратили очки. Цього разу команду Дієго Сімеоне шокував Леванте. Причому "жабенята" зробили це, граючи в інтенсивний футбол, не закриваючись у захисті. Голвний тренер Леванте Пако Лопес приєднався до солідної компанії менеджерів, які виграли виїзну гру Ла Ліги проти Атлетіко та проти Реала в одному сезоні за останнє десятиліття. Раніше цим досягненням могли похизуватися лише два екс-наставники Барселони – Луїс Енріке (сезони2015/16 та 2016/17), а також Пеп Гвардіола у кампанії-2011/12 ).

Гол з центра поля і завершення 14-місячної серії у відеоогляді матчу Атлетіко – Леванте – 0:2

Говорити про кризу Атлетіко зарано. Так, мадридці вперше під керівництвом Сімеоне не змогли вберегти свої ворота від пропущених м'ячів упродовж семи матчів чемпіонату поспіль, але ж не обійшлося без банального нефарту. Зокрема, гра з Леванте мусила б закінчитися зовсім інакше. "Матрацники" завдали по воротах суперника 28 ударів і не забили жодного разу. Значно справедливішим був би дзеркальний рахунок. Принаймні на це натякає модель xG. Надалі до своїх шансів потрібно підходити відповідальніше, адже конкуренти вже зовсім близько, але також не безгрішні.

Барселона перервала переможну серію у Ла Лізі, яка налічувала 7 матчів. Гра проти Кадіса стала знаковою для Мессі, який став абсолютним рекордсменом клубу за кількістю поєдинків (506) у чемпіонаті Іспанії. Аргентинець відзначив цю подію забитим м'ячем. Таким чином, Лео відзначився у шести матчах ліги поспіль. Аналогічний відрізок у нього був рівно два роки тому. Однак гості не проявили належного пієтету і зрівняли рахунок незадовго до фінального свистка.

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Тепер Реалу не потрібно ділити другу сходинку з одвічним ворогом. Зінедін Зідан змушений працювати у надскладних умовах. Зокрема проти Вальядоліда на лаві для запасних "вершкових" опинилися лише два гравці з першої команди – Лунін та Іско. Решта перебуває в лазареті, тому доводиться давати все більше шансів молоді.

Не дивно, що результати даються з величезними проблемами. У першому таймі звітної гри мадридці не завдали жодного удару в площину. Це вже вдруге за півтора місяці. Проте все частіше Реал знаходить спосіб вигризти перемогу. Цього разу врятував Каземіро. Бразилець відкрив у собі прихований талант, забивши четвертий гол головою у нинішньому розіграші Ла Ліги. До слова, найкращий результат серед півзахисників усіх топ-5 ліг.

Рятівний гол Каземіро у відеоогляді матчу Вальядолід – Реал

Відсутність видовища попереду Королівський клуб компенсує хорошою грою в обороні. Три останні матчі завершилися без пропущених м'ячів. Зідану вдається творити дива навіть без Серхіо Рамоса. Хоча саме відсутність капітана називали головною причиною поганих результатів команди у першій частині сезону.

Баварія продовжує буксувати

Перемога на клубному чемпіонаті світу дорого обходиться Баварії. Після повернення з Катару мюнхенці ніяк не можуть перемогти. За нічиєю з Армінією сталася поразка від Айнтрахта. Інтрига в Бундеслізі знову ожила, адже тепер розрив між першим та другим місцем складає якихось два очки. Головна проблема Хансі Фліка – гра в обороні. Його команда вже пропустила 31 гол, тоді як за увесь минулий сезон було 32. Упамекано прийде лише влітку, тому доведеться якось справлятися з немотивованим Алабою.

Своєю чергою, Айнтрахт вкотре довів статус незручного суперника для німецького гегемона. Саме "орли" у серпні минулого року завдали Баварії найболючішої домашньої поразки за всю історію, святкувавши перемогу з рахунком 5:0. Та й загалом жодна інша команда не виграла більше домашніх матчів (22) на професіональному рівні проти Баварії. На додачу Айнтрахт ще й повторив свій клубний рекорд із 1977 року, продовживши гольову серію до 11 матчів Бундесліги поспіль.

Нинішній стан Шальке не дозволяє смакувати Рурське дербі на належному рівні. Якихось два роки тому їхнє протистояння з Дортмундом все ще було запеклим та непередбачуваним. На жаль, цього не скажеш про останні три зустрічі команд – легкі розгроми від Борусії. Ось і на вихідних "джмелі" познущалися зі свого ворога, відправивши у його ворота чотири "сухих" м'ячі. Дублем відзначився Холанд. Перший постріл норвежця став справжнім шедевром. Заслуговує уваги і Джейдон Санчо, який записав у свій актив 35-гол в рамках Бундесліги. Англійцю на той момент було 20 років, 10 місяців і 26 днів – це рекорд чемпіонату Німеччини.

Юліан Нагельсманн зумів повернути РБ Лейпциг на переможний шлях. "Бики" вже чотири тури поспіль беруть три очки. До Баварії тепер зовсім близько. В очних протистояннях Герта лише раз змогла вибороти перемогу. З моменту виходу Лейпцига у Бундеслігу, ніхто не програвав йому настільки часто, як берлінці. Ситуація з матчами у столиці взагалі жахлива – виключно поразки господарів.

Героєм звітної гри став потенційний суперник збірної України. Марсель Забітцер має всі шанси поїхати на чемпіонат Європи у складі збірної Австрії, яка буде суперником "синьо-жовтих" в рамках групового етапу. Так от, саме вінгер "биків" забив чи не найкрасивіший гол вікенду, запустивши гармату з далекої відстані. Забітцер справедливо вважається майстром ударів з-за меж штрафного майданчика. Після промоушину РБ Лейпциг у Бундеслігу австрієць забив найбільше таких голів – 12.

"Ви не розумієте, Ліга 1 – це інше"

Саме з такою передовицею вийшла L’Equipe після поразки ПСЖ. Монако вдруге за сезон обіграв багатих парижан і вже дозволяє собі тролити саму Барселону. Команда Маурісіо Почеттіно капітулювала заслужено. Панікувати не потрібно – відставання від лідера чемпіонату лише чотири очки. Насторожує інший факт. Столична команда у поточному розіграші набрала лише один пункт за чотири матчі з командами із топ-4 Ліги 1. Загальна кількість поразок уже сягнула шести, що є найгіршим результатом в катарську епоху. Схоже, мотивації гравцям вистачає лише на ЛЧ.

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Монако не програє вже 12 матчів поспіль і став першою командою, яка змогла двічі здолати ПСЖ в одному сезоні, з часів Нансі у кампанії-2011/12. Проте невдалі результати у першій половині нинішнього розіграшу Ліги 1 поки не дозволяють іти бодай у зоні Ліги чемпіонів. А ще за монегасків грає найефективніший "бомбардир" сезону у топ-5 чемпіонатах Європи. Кожен другий удар Гільєрмо Маріпана стає гольовим. У активі чилійського захисника вже 5 забитих м'ячів, один із яких – у ворота ПСЖ.

Ліон та Лілль оформили синхронні перемоги. "Ткачі" порозважалися з Брестом. Підопічні Руді Гарсії за перший тайм забили три "сухих" м'ячі, а у другому дозволили два з них відквитати. На щастя, три очки вдалося набрати. Своєю чергою, Лілль мав значно слабшого суперника, тому й переміг переконливіше. Завдяки розгрому Лор'яна "доги" набрали уже 58 очок та продовжують утримувати лідерство.