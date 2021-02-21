Гол з центра поля і завершення 14-місячної серії у відеоогляді матчу Атлетіко – Леванте – 0:2
00:08 - Читать на русском
Атлетіко програв Леванте у 24 турі Прімери. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
Маркос Льоренте 37’
37’ Маркос Льоренте
Господарі з перших хвилин накинулися на ворота Карденаса, але результативною виявилася одна з рідкісних атак "жабенят". Кондогбія необачно зіграв біля власного карного майданчика, і Хосе Моралес за допомогою рикошета пробив Облака.
Атлетіко сенсаційно програв Леванте, Ельче перемогою над Ейбаром завершив ганебну серію
Фатум Атлетіко продовжився після перерви. В сумі "матрацники" завдали 28 ударів (11 в площину) – всі виявилися марними. Під завісу зустрічі навіть Облак побіг до чужих воріт, але нарвався на гол де Фрутоса з центра поля. 0:2 – команда Сімеоне перервала безпрограшну серію в рідних стінах, яка тривала з грудня 2019 року.
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter