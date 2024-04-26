Gazzetta dello Sport запитала в легенд, хто повинен стати тренером Мілана. Арріго Сакі впевнено говорить за Тьягу Мотту, а Фабіо Капелло ще запропонував альтернативу.

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"Мотта – сучасний тренер-візіонер. Просто подивіться на Болонью. Він поставив захопливий стиль в команді з невідомими футболістами. Мотта буде ідеальним варіантом для Мілана, але з однією умовою. Я люблю тренерів і хочу, щоб вони отримували найкращі умови. А в Мілані я не розумію ієрархію. Хто приймає рішення? Мілан повинен зустріти Мотту з великим терпінням", – сказав Саккі.

"Мотта – один з моїх фаворитів на посаду в Мілані. В нього є досвід гри в топ-клубах, він показує цікавий футбол в Болоньї. Думаю, він готовий до переходу на вищий рівень. Але Мотта мусить розуміти, де він працює. Всі особливості чемпіонату, неписані правила. Хто, якщо не Мотта? Тренер, який вже добре знає Італію. Наприклад, Фонсека", – вважає Капелло.

Тьягу Мотта заробив славу успіхами в Болоньї. Його скромна команда йде в топ-4 Серії А та фактично гарантувала собі вихід в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Мілан припинить співпрацю зі Стефано Піолі, попри друге місце в Серії А.