Гудмундссон в січні 2022-го перейшов з АЗ в Дженоа. Генуезці тоді були в кризі – Андрія Шевченка якраз звільнили з команди після двох невдалих місяців на тренерському містку.

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В Альберта виник варіант з Дженоа в останній день трансферного вікна, коли залишалося лише пів року контракту з АЗ. Тому рішення довелося приймати в цейтноті.

"В мене не було часу вивчити щось про клуб чи тренера. Літак вилітав за годину. Я бігом загуглив і сказав "Та по**й, погнали", – зізнався Альберт в інтерв'ю The Telegraph.

Гудмундссон опустився з Дженоа в Серію В, але відразу повернувся в еліту. Цей сезон став проривним для ісландця – 13 голів і 3 асисти в чемпіонаті. Він забивав збірній України у відборі на Євро-2024. На нього претендують Тоттенхем і Інтер.

"Я завжди мав необхідні якості: реалізація, хороший останній пас, гарні стандарти. Нарешті це все окупилось. Не знаю, чому саме зараз. Можливо, подорослішав і краще дізнався лігу", – додає Гудмундссон.