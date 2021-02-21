Джан П'єро Гасперіні традиційно залишив на лаві для запасних українців Коваленка та Маліновського. Натомість несподівано з перших хвилин вийшов Мурєль. Луїс переважно виконує роль "джокера". Схоже, колумбієць не проти грати більше і створив перший небезпечний удар в матчі – захисники перевели на кутовий. Після подачі м'яч опинився в руках Мерета.

Мілан – Інтер: Конте отримав ідеальні умови для чемпіонства, Лукаку став дзеркалом Ібрагімовіча і криза "россонері"

Аталанта звично володіла ініціативою, регулярно наближаючись до воріт суперника. Щоправда, довести атаку до удару ніяк не вдавалося. Наполі теж не відсиджувався в обороні, але діяв більш вертикально. Футбол був доволі динамічний, але перший постріл у площину воріт був виконаний аж на 35-й хвилині – Осімхен головою скидав м'яч під перекладину. Голліні витягнув.

Якщо виділяти когось персонально, то у Наполі це був Фабіан Руїс та Маріу Руй, а в Аталанти дует Мурієль-Пессіна. Останній опосередковано призвів до найяскравішої події першого тайму. Маттео в одній із атак впав у штрафному "партенопейців". Марко Ді Белло пенальті не поставив, запустивши емоційний "вулкан". Ще кілька суперечливих рішень, і стався вибух. Гасперіні не підбирав слів у суперечці з рефері й побачив перед собою червону картку.

Перший тайм так і завершився без голів. Уболівальники бергамасків можуть скаржитися на несправедливість, акцентуючи увагу на перевазі своєї команди. Однак нуль ударів у площину воріт геть не той показник, який може призвести до зміни цифр на табло.

З початком другої половини нічого не змінилося. Щоправда, цього разу Аталанта таки спромоглася досягти свого. Мурієль подав на дальню стійку, а там Сапата не залишив шансів опонентам, увігнавши м'яч у сітку. Дженнаро Гаттузо відреагував миттєво – на полі з'явився Лоренцо Інсіньє. Ще через кілька хвилин рахунок був рівним. Це Політано виконав геніальний пас у штрафний, де відкрився Зєлінскі. Поляк не дав м'ячу опуститися і в один дотик прошив Голліні.

Усе невезіння команди залишили в першому тайму. Іншого пояснення знайти не вдалося, адже за лічені хвилини ми знову побачили гол. Аталанта вдруге вийшла вперед. Мурєль протягнув м'яч до штрафного і відпасував на Сапату. Дуван не став бити сам, а покотив на дальню стійку – туди увірвався Госенс, якому ніхто завадити так і не зміг.

Навздогін ще по моменту виникло біля кожних воріт (у Фройлера та Інсінье), але забила знову Аталанта. Мурієль підстеріг помилку захисників Наполі та потужно пробив у ближню дев'ятку. Всі знають, що Гаттузо ніколи не здається. Схоже, його команда теж. Низка кутових завершилася ще однією різаною подачею Політано. Мабуть, Госенс вирішив, що таку красу марнувати гріх, і відправив м'яч у власні ворота. Проте зовсім швидко бергамаски теж проявили себе майстрами при кутових. Все той же Мурієль подав, Джимсіті продовжив, а Ромеро забив.

Тренерський штаб Аталанти без Гасперіні на лаві дуже неохоче робив заміни, дочекавшись останніх хвилин. Зокрема Руслан Маліновський з'явився на полі аж на 90-й хвилині. До того ж у той момент у грі виникла незапланована пауза. Віктор Осімхен отримав травму – форвард покидав поле на ношах.

Завдяки цій перемозі Аталанта набрала 43 очки і наздогнала Рому та Лаціо. "Вовки" ще сьогодні матимуть шанс на одноосібну третю сходинку, а інші дві команди ризикують пропустити в зону Ліги чемпіонів Ювентус, у якого ще дві гри у запасі.

Рольова модель для Маліновського і Коваленка, або Шлях зразкового хлопця від списаного в Мілані до лідера Аталанти