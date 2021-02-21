Міланське дербі стало 200-м поєдинком Доннарумми у складі Мілана в Серії А, повідомляє Opta Sports. Голкіперу підкорилось це досягнення у віці 21 року та 361 дня, що дозволило йому стати наймолодшим гравцем, який відіграв стільки матчів у чемпіонаті Італії.

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Попередній рекорд належав Буффону, який свій 200-й поєдинок провів у віці 24 роки та 83 дні, тобто 19 років тому. Цікаво, що це досягнення рахувалось з 1994 року, коли Серія А перейшла до системи 3 очки за перемогу.

До слова, Доннарумма провів у поточному сезоні 30 матчів у складі Мілана в усіх змаганнях, пропустивши в них 38 голів.

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