В рамках недільної програми 24-го туру Ла Ліги Кадіс на виїзді вирвав нічию у Барселони, Алавес розгромно поступився Реалу Сосьєдад. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2020/21, 24-й тур

Барселона – Кадіс – 1:1

Голи: Мессі, 32 (пен) – Фернандес, 89 (пен)

Реал Сосьєдад – Алавес – 4:0

Голи: Ісак, 41, 49, 62, Порту, 73

Уеска – Гранада – початок о 19:30

Атлетік – Вільяреал – початок о 22:00

Ігрову програму неділі в іспанській Прімері відкривав поєдинок Барселона – Кадіс. У середині тайму "блаугранас" заробили одинадцятиметровий, який без особливих проблем реалізував Мессі. Гравці Кадіса ж у першому таймі не завдали жодного удару у площину воріт.

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У другому таймі господарі остаточно захопили контроль над м'ячем та грали у своє задоволення. Здавалось, що перемога вже у кишені, однак під завісу зустрічі пенальті у ворота "блаугранас" привіз Лангле. Цей шанс не змарнував Фернандес, який легко переграв воротаря. Зрештою, фінальний свисток зафіксував бойову нічию – 1:1.

Через цю поразку Барселоні не вдалось скоротити відставання від Реала, яке тепер складає п'ять пунктів. Кадіс піднявся на 14-ту сходинку турнірної таблиці.

Реал Сосьєдад у рідних стінах приймав Алавес. Під завісу першого тайму господарі вирвались уперед – Ісак в дотик замкнув ювелірний навіс Меріно у штрафний майданчик.

Одразу після перерви Ісак поклав ще один, записавши до свого активу дубль. Гравці Алавеса ніяк не відповідали і на 62-й Оярсабаль подав у карний майданчик, а Ісак підставив ногу – хет-трик. Після цього захист гостей остаточно капітулював. На 73-й Порту реалізував вихід віч-на-віч із голкіпером – 0:4. У підсумку – нищівна перемога Реала Сосьєдад.

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